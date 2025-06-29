Her Şeyin Hesabını Soruyorlar: En Çok İntikam Almayı Seven Burçlar

Bazı insanlar yaşadıkları kırgınlıkları kolayca unuturken, bazıları için bu pek mümkün değil. Özellikle bazı burçlar, kendilerine yapılan haksızlıkların karşılıksız kalmasına asla izin vermez. Zamanı geldiğinde sakin ama etkili bir şekilde karşılık vermeyi tercih ederler. İşte astrolojiye göre intikam duygusu en baskın olan burçlar...