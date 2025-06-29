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Her Şeyin Hesabını Soruyorlar: En Çok İntikam Almayı Seven Burçlar

Her Şeyin Hesabını Soruyorlar: En Çok İntikam Almayı Seven Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 22:09

Bazı insanlar yaşadıkları kırgınlıkları kolayca unuturken, bazıları için bu pek mümkün değil. Özellikle bazı burçlar, kendilerine yapılan haksızlıkların karşılıksız kalmasına asla izin vermez. Zamanı geldiğinde sakin ama etkili bir şekilde karşılık vermeyi tercih ederler. İşte astrolojiye göre intikam duygusu en baskın olan burçlar...

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Akrep Burcu

Akrep burçları, derin duygulara sahip olmalarıyla tanınır. Birine güvenmeleri zaman alır; ancak güvendikleri kişi tarafından hayal kırıklığına uğradıklarında affetmeleri neredeyse imkânsızdır. İntikam alma arzuları ani değil, planlı ve soğukkanlıdır. Zamanla her detayı hesaplayarak hareket ederler. Onlar için adalet, bazen bizzat kendilerinin sağlaması gereken bir şeydir.

Oğlak Burcu

Oğlak Burcu

Oğlak burçları dışarıdan duygusuz gibi görünse de yaşadıkları olumsuzlukları içlerine atarak biriktirirler. Birine kırıldıklarında bunu açıkça göstermeseler de uygun zamanı bekleyerek, oldukça stratejik bir şekilde karşılık verirler. Genellikle kişisel değil, profesyonel düzlemde hesap sorma eğilimindedirler. İtibar, saygınlık ya da başarı gibi alanlarda güçlü bir geri dönüşle fark yaratabilirler.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Aslan burçları gururlarına oldukça düşkündür. Bu nedenle kırıldıklarında ya da saygısızlığa uğradıklarında bunu kişisel algılarlar. İntikamları ise çoğunlukla gösterişli olur; yaptıklarıyla karşı tarafın pişman olmasını sağlarlar. Sessiz kalmaz, hak ettiklerini düşündükleri değeri alana kadar mücadele ederler.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Turgut Güler

Burçlardan anlamam, yakın zamanda öğrendim akrep olduğumu, kendimi bildim bileli mutlaka intikam alırım, demek ki doğruymuş

asdf

burçlara inanan ve onlardan medet uman varsa bu yüzyılda gerçekten bana msj atsın

Don Kişot

Burclardan medet ummak nasıl oluyor fal demiyor burc diyor karıştırma

Kerem Senol

Koç ♈ yokmu hayret