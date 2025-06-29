Her Şeyin Hesabını Soruyorlar: En Çok İntikam Almayı Seven Burçlar
Bazı insanlar yaşadıkları kırgınlıkları kolayca unuturken, bazıları için bu pek mümkün değil. Özellikle bazı burçlar, kendilerine yapılan haksızlıkların karşılıksız kalmasına asla izin vermez. Zamanı geldiğinde sakin ama etkili bir şekilde karşılık vermeyi tercih ederler. İşte astrolojiye göre intikam duygusu en baskın olan burçlar...
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Akrep Burcu
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Oğlak Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Burçlardan anlamam, yakın zamanda öğrendim akrep olduğumu, kendimi bildim bileli mutlaka intikam alırım, demek ki doğruymuş
burçlara inanan ve onlardan medet uman varsa bu yüzyılda gerçekten bana msj atsın
Burclardan medet ummak nasıl oluyor fal demiyor burc diyor karıştırma
Koç ♈ yokmu hayret