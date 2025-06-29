"Gençler Neden Evlenemiyor?" Sorusuna Gelen Birbirinden Mantıklı Cevaplar
Sizler de takdir edersiniz ki günümüz ekonomik koşullarında evlenmek bir kısmımız için son derece hayal. Bunun yanı sıra partner seçimleri, ilginç ilişki dinamikleri de evlilik kavramını aslında hafiften sorgulatıyor. Twitter (X) kullanıcıları da 'Gençler neden evlenemiyor?' sorusuna birbirinden mantıklı cevaplar verdi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haber şu şekildeydi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kullanıcılar da gençlerin evlenmeme sebeplerini bu şekilde anlattı👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Sizce gençler neden evlenemiyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın