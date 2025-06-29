"Gençler Neden Evlenemiyor?" Sorusuna Gelen Birbirinden Mantıklı Cevaplar

Sizler de takdir edersiniz ki günümüz ekonomik koşullarında evlenmek bir kısmımız için son derece hayal. Bunun yanı sıra partner seçimleri, ilginç ilişki dinamikleri de evlilik kavramını aslında hafiften sorgulatıyor. Twitter (X) kullanıcıları da 'Gençler neden evlenemiyor?' sorusuna birbirinden mantıklı cevaplar verdi.

İşte detaylar...