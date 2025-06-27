Norveçli Turist Telefonundaki "Kel Vance" Fotoğrafı Yüzünden ABD'ye Alınmadı
Kaynak: https://www.yahoo.com/news/tourist-cl...
Norveçli bir turist, ABD’ye girişte sorguya alındı ve ülkeye kabul edilmedi. Genç turist, telefonunda bulunan “kel JD Vance” fotoğrafının gerekçe gösterildiğini öne sürdü. ABD yetkilileri ise iddiayı yalanlayarak, Mikkelsen’in yasaklı madde kullanımını itiraf ettiğini belirtti.
İşte detaylar...
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21 yaşındaki Norveçli turist Mads Mikkelsen’in, New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda 11 Haziran’da ülkeye girişine izin verilmedi.
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Ancak CBP, X üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanladı.
İddiasına göre, kendisinden kan örneği de alındı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Ne nasıl yaaa ABD ye girişte telefon mu inceleniyor ben şok 😳 Cahil kaldım aq 😂
Özgürlük dersiniz batı için