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Yaşam
Norveçli Turist Telefonundaki "Kel Vance" Fotoğrafı Yüzünden ABD'ye Alınmadı

Norveçli Turist Telefonundaki "Kel Vance" Fotoğrafı Yüzünden ABD'ye Alınmadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
27.06.2025 - 20:12

Norveçli bir turist, ABD’ye girişte sorguya alındı ve ülkeye kabul edilmedi. Genç turist, telefonunda bulunan “kel JD Vance” fotoğrafının gerekçe gösterildiğini öne sürdü. ABD yetkilileri ise iddiayı yalanlayarak, Mikkelsen’in yasaklı madde kullanımını itiraf ettiğini belirtti.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.yahoo.com/news/tourist-cl...
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21 yaşındaki Norveçli turist Mads Mikkelsen’in, New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda 11 Haziran’da ülkeye girişine izin verilmedi.

21 yaşındaki Norveçli turist Mads Mikkelsen’in, New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda 11 Haziran’da ülkeye girişine izin verilmedi.

Olay, ilk olarak Norveç basınına yansıdıktan sonra İngiliz haber sitelerinde geniş yer buldu. Mikkelsen, ABD’ye giriş sırasında yetkililerin telefonuna el koyduğunu ve içinde ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in kel ve 'şişman' halde tasvir edildiği bir fotoğrafı gördükten sonra sınır dışı edildiğini iddia etti.

Ancak CBP, X üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanladı.

Ancak CBP, X üzerinden yaptığı açıklamada bu iddiayı yalanladı.

'Mads Mikkelsen, herhangi bir meme veya politik sebepten ötürü değil, kendi itiraf ettiği yasaklı madde kullanımı nedeniyle ülkeye alınmamıştır.'

Mikkelsen’in iddiasına göre, yetkililer kendisinden telefonunun şifresini zorla istedi, aksi halde 5.000 dolar para cezası veya beş yıla kadar hapis cezası verilebileceği tehdidinde bulundu. Genç turist, bu baskılar karşısında şifresini vermeyi kabul etti. Telefonunun incelenmesi sonrası memeye ulaşıldığını ve daha sonra ABD’ye girişine izin verilmediğini öne sürdü.

İddiasına göre, kendisinden kan örneği de alındı.

İddiasına göre, kendisinden kan örneği de alındı.

Mikkelsen ayrıca, telefonunda bulunan kendi yaptığı ahşap bir piponun da sorguya konu olduğunu ve yetkililerin kendisine yasaklı madde kaçakçılığı, terör bağlantısı ve aşırı sağcılıkla ilgili sorular yönelttiğini aktardı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Emel

Ne nasıl yaaa ABD ye girişte telefon mu inceleniyor ben şok 😳 Cahil kaldım aq 😂

Etrakı alfaris

Özgürlük dersiniz batı için