Norveçli Turist Telefonundaki "Kel Vance" Fotoğrafı Yüzünden ABD'ye Alınmadı

'Mads Mikkelsen, herhangi bir meme veya politik sebepten ötürü değil, kendi itiraf ettiği yasaklı madde kullanımı nedeniyle ülkeye alınmamıştır.'

Mikkelsen’in iddiasına göre, yetkililer kendisinden telefonunun şifresini zorla istedi, aksi halde 5.000 dolar para cezası veya beş yıla kadar hapis cezası verilebileceği tehdidinde bulundu. Genç turist, bu baskılar karşısında şifresini vermeyi kabul etti. Telefonunun incelenmesi sonrası memeye ulaşıldığını ve daha sonra ABD’ye girişine izin verilmediğini öne sürdü.