İlişki Uzmanı Açıkladı: Evliliği Asıl Ayakta Tutan Şey Cinsellik Değil

İlişkinizin Sağlam Kalmasını İstiyorsanız Önce Dost Olun

Brooks’a göre evlilikte asıl hedef tutkulu bir aşk değil, güçlü bir dostluk bağı kurmak olmalı. Bu dostluk, zamanla azalan romantik kimyanın yerini doldurabilir ve çiftlerin birlikte yaşlandıklarında bile birbirlerine bağlı kalmalarını sağlar. Brooks, “Evliliğin amacı tutku değil, arkadaşlıktır. Eşinizle yakın dost, hatta en iyi arkadaş olmanız gerekir” diyor.