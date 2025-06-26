İlişki Uzmanı Açıkladı: Evliliği Asıl Ayakta Tutan Şey Cinsellik Değil
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/355...
Harvard Üniversitesi’nden ilişki uzmanı Prof. Dr. Arthur Brooks, 25 yıllık araştırmaları sonucunda evliliğin temelini cinselliğin değil, güçlü bir arkadaşlık bağının oluşturduğunu dile getiriyor. Brooks’a göre, uzun ömürlü ilişkilerin sırrı tutkulu anlar değil, derin ve karşılıklı güvene dayalı bir dostluk.
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Harvard Üniversitesi'nde sosyal bilimler profesörü olan Arthur Brooks, 25 yılı aşkın süredir aşk ve ilişkiler üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda ilişkileri uzun vadede ayakta tutan unsurun "en iyi arkadaşlık" olduğunu belirtiyor.
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Uzun süreli ilişkilerde tutkunun azalmasının hem doğal hem de sürdürülebilir olduğunu söyleyen Brooks, düşük düzeyde yakınlığın sağlıklı ve tavsiye edilen bir durum olduğunu belirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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