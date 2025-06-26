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İlişki Uzmanı Açıkladı: Evliliği Asıl Ayakta Tutan Şey Cinsellik Değil

İlişki Uzmanı Açıkladı: Evliliği Asıl Ayakta Tutan Şey Cinsellik Değil

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.06.2025 - 15:32

Harvard Üniversitesi’nden ilişki uzmanı Prof. Dr. Arthur Brooks, 25 yıllık araştırmaları sonucunda evliliğin temelini cinselliğin değil, güçlü bir arkadaşlık bağının oluşturduğunu dile getiriyor. Brooks’a göre, uzun ömürlü ilişkilerin sırrı tutkulu anlar değil, derin ve karşılıklı güvene dayalı bir dostluk.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/355...
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Harvard Üniversitesi'nde sosyal bilimler profesörü olan Arthur Brooks, 25 yılı aşkın süredir aşk ve ilişkiler üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda ilişkileri uzun vadede ayakta tutan unsurun "en iyi arkadaşlık" olduğunu belirtiyor.

Harvard Üniversitesi'nde sosyal bilimler profesörü olan Arthur Brooks, 25 yılı aşkın süredir aşk ve ilişkiler üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda ilişkileri uzun vadede ayakta tutan unsurun "en iyi arkadaşlık" olduğunu belirtiyor.

İlişkinizin Sağlam Kalmasını İstiyorsanız Önce Dost Olun

Brooks’a göre evlilikte asıl hedef tutkulu bir aşk değil, güçlü bir dostluk bağı kurmak olmalı. Bu dostluk, zamanla azalan romantik kimyanın yerini doldurabilir ve çiftlerin birlikte yaşlandıklarında bile birbirlerine bağlı kalmalarını sağlar. Brooks, “Evliliğin amacı tutku değil, arkadaşlıktır. Eşinizle yakın dost, hatta en iyi arkadaş olmanız gerekir” diyor.

Uzun süreli ilişkilerde tutkunun azalmasının hem doğal hem de sürdürülebilir olduğunu söyleyen Brooks, düşük düzeyde yakınlığın sağlıklı ve tavsiye edilen bir durum olduğunu belirtiyor.

Uzun süreli ilişkilerde tutkunun azalmasının hem doğal hem de sürdürülebilir olduğunu söyleyen Brooks, düşük düzeyde yakınlığın sağlıklı ve tavsiye edilen bir durum olduğunu belirtiyor.

Hatta, fiziksel yakınlık tamamen azalsa bile ilişkideki güçlü dostluk bağı, çiftleri mutlu etmeye devam edebilir.

Brooks, boşanmanın en büyük habercilerinden birinin 'aynı evde yalnız hissetmek' olduğunu vurguluyor. Ortak paydanız sadece çocuklarsa ve çocuklar evden gittikten sonra eşinizle sohbet edecek hiçbir şeyiniz kalmıyorsa, bu ciddi bir tehlike işareti olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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