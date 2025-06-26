İstek Değil İhtiyaç: En İlgi Bağımlısı Burçlar

Bazı burçlar için ilgi görmek yalnızca keyifli değil, aynı zamanda kendilerini değerli hissetmelerinin temelidir. Girdikleri her ortamda fark edilmek, beğenilmek ve onaylanmak isterler. Bu ilgiyi kaybettiklerinde içsel bir boşluk ya da yetersizlik hissi yaşayabilirler. İşte ilgiye en çok ihtiyaç duyan, adeta ilgiyle beslenen burçlar...