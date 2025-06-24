Uzman Diş Hekimi Açıkladı: Diş Fırçalamadan Önce Fırçayı Islatmak Neden Önemli?
Kaynak: https://www.themirror.com/news/health...
Diş fırçalamadan önce fırçayı ıslatmak günlük ağız bakım rutininde sıkça yapılan ancak neden önemli olduğu pek düşünülmeyen bir adım. Uzmanlar, bu basit uygulamanın diş sağlığını korumada etkili olduğunu belirtiyor. Diş Hekimi Dr. Payal Bhalla, fırçayı ıslatmanın yalnızca konfor değil, aynı zamanda temizlik açısından da önemli katkılar sağladığını ifade ediyor.
İşte detaylar...
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Diş fırçalamaya başlamadan önce fırçanızı ıslatıyor musunuz?
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Uzman diş hekimi şu şekilde açıklıyor:
Ayrıca Dr. Bhalla, kuru diş fırçalamanın ilk etapta yüzeydeki lekeleri çıkarıyor gibi görünse de uzun vadede diş minesine zarar verebileceğini ve renklenmelere sebep olabileceğini belirtiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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