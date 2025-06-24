Uzman Diş Hekimi Açıkladı: Diş Fırçalamadan Önce Fırçayı Islatmak Neden Önemli?

Bu küçük ama etkili adım, ağız sağlığınız için sandığınızdan çok daha önemli olabilir. Quest Dental’in Baş Hekimi ve Klinik Direktörü Dr. Payal Bhalla, diş fırçalamadan önce fırçayı ıslatmanın yalnızca bir alışkanlık değil, aynı zamanda ağız hijyenini artıran önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Dr. Bhalla’ya göre kuru diş fırçasıyla fırçalamak, zamanla diş yüzeyinde renklenmelere ve tahrişe yol açabilir. Islak fırça ise bu riskleri azaltmakla kalmıyor, daha etkili bir temizlik sağlıyor.