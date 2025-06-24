Karşı Tarafı Dinlemiyorlar: İletişimde Tek Taraflılık Yaşatan 4 Burç

Sizler de takdir edersiniz ki iletişimin temeli, karşılıklı anlayış ve dikkatli dinlemedir. Ancak bazı burçlar, karşısındaki kişiyi dinlemekten çok kendi düşüncelerini ifade etmeye odaklanır. Bu da zamanla tek taraflı bir iletişim biçiminin oluşmasına neden olabilir. İşte dinleme konusunda zayıf olan, iletişimde sorun yaşatabilecek 4 burç...