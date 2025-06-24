Karşı Tarafı Dinlemiyorlar: İletişimde Tek Taraflılık Yaşatan 4 Burç
Sizler de takdir edersiniz ki iletişimin temeli, karşılıklı anlayış ve dikkatli dinlemedir. Ancak bazı burçlar, karşısındaki kişiyi dinlemekten çok kendi düşüncelerini ifade etmeye odaklanır. Bu da zamanla tek taraflı bir iletişim biçiminin oluşmasına neden olabilir. İşte dinleme konusunda zayıf olan, iletişimde sorun yaşatabilecek 4 burç...
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Koç Burcu
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İkizler Burcu
Yay Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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