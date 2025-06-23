Yapmaya Başladığınız Anda Hayatınızı Kolaylaştıracak 10 Duygusal Refleks
Günlük hayatın koşuşturması içinde duygusal olarak dengede kalmak her zaman kolay olmuyor. Ancak bazı içsel tepkileri yani “duygusal refleksleri” geliştirmek, zorlu anlarda çok daha güçlü ve sağlıklı tepkiler vermenizi sağlar. Bu refleksler sadece ilişkilerinizi değil, karar alma becerilerinizi ve stresle başa çıkma gücünüzü de olumlu yönde etkiler. İşte uygulamaya başladığınız anda yaşamınızı kolaylaştıracak 10 temel duygusal refleks!
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Durup düşünme refleksiniz ne kadar gelişmiş?
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Empatiyle dinlemek de son derece önemli...
Nefretimizi dizginleyelim.
Olumsuz düşünceyi olumlayabilir miyiz?
Suçlayıcı dil kullanmamak büyük önem taşıyor.
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Öz-şefkat birçok şeyin ilacı!
Her şeyde bir 'sınır' olmalı!
Ne sıklıkla teşekkür ediyorsunuz?
Duyguyu ifade edebilme cesareti...
Ve son olarak... Anda kalalım!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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