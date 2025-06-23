Hem Psikolojik Hem Mental: En Güçlü 4 Burç Hangisi?
Bazı burçlar doğaları gereği sadece fiziksel değil, psikolojik ve zihinsel açıdan da olağanüstü bir direnç sergiler. Zorlu koşullarda soğukkanlı kalabilmeleri, duygularını yönetebilme becerileri ve hedef odaklı yapıları onları diğerlerinden ayırır. Bu burçlar kriz anlarında liderliği üstlenir, pes etmek yerine güçlenerek yollarına devam eder. Peki hem mental hem de duygusal dayanıklılığıyla öne çıkan o güçlü 4 burç hangileri?
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Koç Burcu
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Aslan Burcu
Akrep Burcu
Oğlak Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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