Hangi Padişah Boğularak Öldürüldü? Fatih Altaylı'nın "Kurban Giden Osmanlı Padişahı" Dediği Kişi Kim?

Boğularak öldürülen Osmanlı padişahı Genç Osman’dır (II. Osman).

Genç Osman Neden Boğularak Öldürüldü?

Genç Osman, yani II. Osman, tahta çıktığında Osmanlı’yı yenilemek, orduyu disipline etmek ve özellikle güç sahibi Yeniçeri Ocağı’nın çıkarlarını sınırlandırmak istedi; fakat bu reform çabaları Yeniçeriler tarafından tehdit olarak görüldü ve sert karşı çıktı. 1622’de çıkan isyanda Yeniçeriler sarayı kuşattı, Genç Osman’ı tahttan indirip hapse attılar ve sonunda boğarak öldürdüler. Kısaca, genç padişahın yenilikçi adımları, o dönemin yerleşik güç dengelerini sarsınca,ordunun asi unsurları tarafından devrilip öldürülmesiyle sonuçlandı.