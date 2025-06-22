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Hangi Padişah Boğularak Öldürüldü? Fatih Altaylı'nın "Kurban Giden Osmanlı Padişahı" Dediği Kişi Kim?

Hangi Padişah Boğularak Öldürüldü? Fatih Altaylı'nın "Kurban Giden Osmanlı Padişahı" Dediği Kişi Kim?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 21:21

Fatih Altaylı geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. Tutuklanma sebebi olarak “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhalamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı…” sözleri neden gösterildi. Peki Altaylı bu sözlerinde hangi padişahtan bahsediyor? Boğularak öldürülen padişah kim?

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Fatih Altaylı, Erdoğan’ın ömür boyu cumhurbaşkanı olmasına yüzde 70 hayır çıkan anketi yorumlarken,

Fatih Altaylı, Erdoğan’ın ömür boyu cumhurbaşkanı olmasına yüzde 70 hayır çıkan anketi yorumlarken,

“Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhalamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı…” sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı’nı tehdit suçlamasıyla tutuklandı.

Altaylı'nın o sözleri gündem oldu. Birçok kişi Altaylı'nın hangi padişahtan bahsettiğini merak etti.

Hangi Padişah Boğularak Öldürülmüştür?

Hangi Padişah Boğularak Öldürülmüştür?

Boğularak öldürülen Osmanlı padişahı Genç Osman’dır (II. Osman).

Genç Osman Neden Boğularak Öldürüldü?

Genç Osman, yani II. Osman, tahta çıktığında Osmanlı’yı yenilemek, orduyu disipline etmek ve özellikle güç sahibi Yeniçeri Ocağı’nın çıkarlarını sınırlandırmak istedi; fakat bu reform çabaları Yeniçeriler tarafından tehdit olarak görüldü ve sert karşı çıktı. 1622’de çıkan isyanda Yeniçeriler sarayı kuşattı, Genç Osman’ı tahttan indirip hapse attılar ve sonunda boğarak öldürdüler. Kısaca, genç padişahın yenilikçi adımları, o dönemin yerleşik güç dengelerini sarsınca,ordunun asi unsurları tarafından devrilip öldürülmesiyle sonuçlandı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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