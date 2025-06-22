Hangi Padişah Boğularak Öldürüldü? Fatih Altaylı'nın "Kurban Giden Osmanlı Padişahı" Dediği Kişi Kim?
Fatih Altaylı geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. Tutuklanma sebebi olarak “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhalamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı…” sözleri neden gösterildi. Peki Altaylı bu sözlerinde hangi padişahtan bahsediyor? Boğularak öldürülen padişah kim?
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Fatih Altaylı, Erdoğan’ın ömür boyu cumhurbaşkanı olmasına yüzde 70 hayır çıkan anketi yorumlarken,
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Hangi Padişah Boğularak Öldürülmüştür?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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