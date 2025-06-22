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Pizza Siparişlerinden Kriz Analizine: Pentagon Pizza Endeksi Nedir?

Pizza Siparişlerinden Kriz Analizine: Pentagon Pizza Endeksi Nedir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 23:51

Daha önce Pentagon Pizza Endeksi kavramını duymuş muydunuz? Kulağa her ne kadar esprili ve uydurma gibi gelse de, bu kavram zaman zaman askeri hareketlilik ve olağanüstü durumlar hakkında ilginç ipuçları sunabiliyor. Pentagon çevresindeki pizza siparişlerindeki ani artışlar, bazı açık kaynak analizcileri tarafından krizlerin habercisi olarak yorumlanabiliyor. Peki Pentagon Pizza Endeksi bize tam olarak ne anlatıyor?

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Pentagon Pizza Endeksi Nedir?

Pentagon Pizza Endeksi Nedir?

Pentagon Pizza Endeksi, ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) ait üslerdeki veya çevresindeki pizza siparişlerinde yaşanan ani artışların, yaklaşan askeri operasyonların veya olağanüstü toplantıların bir işareti olarak değerlendirildiği gayriresmi bir gözlem yöntemidir. Bu endeks istihbarat, uluslararası güvenlik ve açık kaynak verileriyle (OSINT) ilgilenen çevrelerde, özellikle sosyal medyada popülerleşmiştir.

Pentagon Pizza Endeksi’nin kökeni, Soğuk Savaş dönemine kadar uzanıyor.

Pentagon Pizza Endeksi’nin kökeni, Soğuk Savaş dönemine kadar uzanıyor.

1990’da, CIA merkezine aynı gece içinde 20’den fazla pizza siparişi verildiği ve ertesi gün Irak’ın Kuveyt’i işgal ettiği örnek sıkça alıntılanır. 1991’deki Körfez Savaşı öncesinde de benzer pizza siparişi artışları kaydedilmiştir. Bu gözlemler zamanla 'Pizza Intelligence' yani “Pizzint” adı verilen mizahi bir terimle anılmaya başlanmıştır.

Endeks Nasıl Çalışıyor?

Sistemin temelinde, Google Maps gibi platformlardan elde edilen 'popüler zamanlar' verileri yatıyor. Pentagon’a yakın pizza restoranlarında aniden artan sipariş ve yaya trafiği, bazı araştırmacılar ve OSINT takipçileri tarafından olası bir askerî hareketliliğin işareti olarak yorumlanıyor. Bununla birlikte, çevredeki bar ve restoranlardaki müşteri düşüşleri de benzer şekilde analiz ediliyor.

Pentagon Pizza Endeksi Neden Gündemde?

Pentagon Pizza Endeksi Neden Gündemde?

2024 ve 2025 yıllarında Pentagon Pizza Endeksi yeniden popüler hâle geldi. Özellikle İran ile yaşanan gerginlik dönemlerinde Pentagon çevresindeki pizza siparişlerinde ani artışlar kaydedildi. Papa John’s, Domino’s ve bölgedeki diğer zincirlerin teslimat verileri, sosyal medya kullanıcıları tarafından haritalandırıldı ve X (eski adıyla Twitter) üzerinden anlık analizler yapıldı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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