Pizza Siparişlerinden Kriz Analizine: Pentagon Pizza Endeksi Nedir?

1990’da, CIA merkezine aynı gece içinde 20’den fazla pizza siparişi verildiği ve ertesi gün Irak’ın Kuveyt’i işgal ettiği örnek sıkça alıntılanır. 1991’deki Körfez Savaşı öncesinde de benzer pizza siparişi artışları kaydedilmiştir. Bu gözlemler zamanla 'Pizza Intelligence' yani “Pizzint” adı verilen mizahi bir terimle anılmaya başlanmıştır.

Endeks Nasıl Çalışıyor?

Sistemin temelinde, Google Maps gibi platformlardan elde edilen 'popüler zamanlar' verileri yatıyor. Pentagon’a yakın pizza restoranlarında aniden artan sipariş ve yaya trafiği, bazı araştırmacılar ve OSINT takipçileri tarafından olası bir askerî hareketliliğin işareti olarak yorumlanıyor. Bununla birlikte, çevredeki bar ve restoranlardaki müşteri düşüşleri de benzer şekilde analiz ediliyor.