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Hapishaneden Kaçmaya Çalıştı, Duvara Sıkıştı: 29 Yaşındaki Mahkumun Başarısız Firar Girişimi Kamerada

Hapishaneden Kaçmaya Çalıştı, Duvara Sıkıştı: 29 Yaşındaki Mahkumun Başarısız Firar Girişimi Kamerada

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 22:25

Brezilya’da bir mahkumun firar girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Rio Branco kentindeki cezaevinde kalan 29 yaşındaki Alan Leandro da Silva isimli mahkum, hücresinin duvarını oyarak kaçmaya çalışsa da duvara sıkıştı. Duvarın içinde mahsur kalan mahkum, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: https://metro.co.uk/2025/06/20/prison...
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Brezilya’nın Rio Branco kentindeki bir hapishanede yaşanan ilginç firar girişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

Brezilya’nın Rio Branco kentindeki bir hapishanede yaşanan ilginç firar girişimi, görenleri şaşkına çevirdi.

29 yaşındaki mahkum Alan Leandro da Silva, iki gün boyunca hücresindeki duvarı oyarak kaçış tüneli açmaya çalıştı. Ancak işler istediği gibi gitmedi.

Da Silva, tünelin yeterince geniş olduğunu düşünerek kaçmaya çalıştı fakat bedeninin yarısı delikten geçerken sıkıştı.

Da Silva, tünelin yeterince geniş olduğunu düşünerek kaçmaya çalıştı fakat bedeninin yarısı delikten geçerken sıkıştı.

Üst bedeni duvarın diğer tarafında sarkarken, içeride kalan kısmı hareket edemez hale geldi. Pazartesi günü (16 Haziran) hücredeki olağandışı hareketliliği fark eden görevliler, durumu hemen yangın ekiplerine bildirdi.

Olay anına ait görüntülerde, dövmeleri görülen mahkumun mavi bir sandalyeye yaslandığı, vücudunun üst kısmının gerginleştiği fark ediliyor. Üstü çıplak olan da Silva’ya zarar vermemek için ekipler oldukça dikkatli davrandı. Neyse ki, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden sağ salim çıkarıldı.

İşte o anlar:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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