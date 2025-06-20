Hapishaneden Kaçmaya Çalıştı, Duvara Sıkıştı: 29 Yaşındaki Mahkumun Başarısız Firar Girişimi Kamerada
Kaynak: https://metro.co.uk/2025/06/20/prison...
Brezilya’da bir mahkumun firar girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Rio Branco kentindeki cezaevinde kalan 29 yaşındaki Alan Leandro da Silva isimli mahkum, hücresinin duvarını oyarak kaçmaya çalışsa da duvara sıkıştı. Duvarın içinde mahsur kalan mahkum, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Brezilya’nın Rio Branco kentindeki bir hapishanede yaşanan ilginç firar girişimi, görenleri şaşkına çevirdi.
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Da Silva, tünelin yeterince geniş olduğunu düşünerek kaçmaya çalıştı fakat bedeninin yarısı delikten geçerken sıkıştı.
İşte o anlar:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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