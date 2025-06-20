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"Yemek Değil, Meze Tabağı": En İyi Mutfağın Ege Mutfağı Olduğunu Savunan Kullanıcı Tartışma Yarattı

"Yemek Değil, Meze Tabağı": En İyi Mutfağın Ege Mutfağı Olduğunu Savunan Kullanıcı Tartışma Yarattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 17:45

Sizler de takdir edersiniz ki her yörenin kendine has bir damak zevki var. Özellikle Karadeniz yöresindeki bazı yemekler, toplumun genel kesimlerine hitap etmediği için zaman zaman gündem konusu olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının Ege mutfağı paylaşımı gündem oldu. 'En iyi mutfak Ege mutfağıdır' diyen kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü. Peki diğer kullanıcılar ne düşündü?

Buyurun beraber bakalım...

Bir kullanıcı, "Türkiye'nin en güzel mutfağı Ege'ninkidir" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bir kullanıcı, "Türkiye'nin en güzel mutfağı Ege'ninkidir" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Her yörenin kendine has bir yemek kültürü var, doğru. Son zamanlarda Karadeniz'in yemekleri her ne kadar gömülse de birçok kişi tarafından tercih edildiği de aşikar.

Birçok kişi bu tabağı "meze tabağı" gibi görerek ikiye bölündü.

Birçok kişi bu tabağı "meze tabağı" gibi görerek ikiye bölündü.
twitter.com

Gelen yorumlara buyurun beraber bakalım...

Yemek değil, meze tabağı...

Yemek değil, meze tabağı...
twitter.com

Kebap da kültürümüzün bir parçası...

Kebap da kültürümüzün bir parçası...
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twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce en iyi mutfak hangi yörenin?

Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce en iyi mutfak hangi yörenin?
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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