"Yemek Değil, Meze Tabağı": En İyi Mutfağın Ege Mutfağı Olduğunu Savunan Kullanıcı Tartışma Yarattı
Sizler de takdir edersiniz ki her yörenin kendine has bir damak zevki var. Özellikle Karadeniz yöresindeki bazı yemekler, toplumun genel kesimlerine hitap etmediği için zaman zaman gündem konusu olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının Ege mutfağı paylaşımı gündem oldu. 'En iyi mutfak Ege mutfağıdır' diyen kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü. Peki diğer kullanıcılar ne düşündü?
Buyurun beraber bakalım...
Bir kullanıcı, "Türkiye'nin en güzel mutfağı Ege'ninkidir" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Birçok kişi bu tabağı "meze tabağı" gibi görerek ikiye bölündü.
Yemek değil, meze tabağı...
Kebap da kültürümüzün bir parçası...
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Siz neler düşünüyorsunuz? Sizce en iyi mutfak hangi yörenin?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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