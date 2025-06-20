"Yemek Değil, Meze Tabağı": En İyi Mutfağın Ege Mutfağı Olduğunu Savunan Kullanıcı Tartışma Yarattı

Sizler de takdir edersiniz ki her yörenin kendine has bir damak zevki var. Özellikle Karadeniz yöresindeki bazı yemekler, toplumun genel kesimlerine hitap etmediği için zaman zaman gündem konusu olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının Ege mutfağı paylaşımı gündem oldu. 'En iyi mutfak Ege mutfağıdır' diyen kullanıcı sosyal medyayı ikiye böldü. Peki diğer kullanıcılar ne düşündü?

Buyurun beraber bakalım...