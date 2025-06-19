Gözleri Hiçbir Şeyi Görmüyor: En Cesur Kararlar Alan 4 Burç
Hayatın her döneminde önemli kararlar almak gerekebiliyor. Bu kararlar zaman zaman risk barındırsa da bazı insanlar için cesur adımlar atmak oldukça doğal. Astrolojiye göre bazı burçlar bu konuda diğer insanlara kıyasla çok daha atılgan ve kararlı. İşte zorluklardan çekinmeyen, cesur kararlar almaktan korkmayan dört burç...
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Koç Burcu
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Aslan Burcu
Yay Burcu
Akrep Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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