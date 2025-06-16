Eşini Kaybettikten Sonra Oğluna Hem Annelik Hem Babalık Yapan Adamın Göz Dolduran Hikayesi
Kaynak: https://www.themirror.com/lifestyle/p...
Eşini aniden kaybettikten sonra henüz 7 aylık olan oğluyla baş başa kalan Ian Newbold, hayatının en zorlu ama en anlamlı yolculuğuna çıktı. Kariyerini bir kenara bırakıp oğluna hem annelik hem babalık yapmayı seçen Ian, yıllar süren bu mücadeleyi sevgiyle, sabırla ve içten bir bağlılıkla sürdürdü.
Gelin, o göz dolduran hikayeye hep birlikte bakalım...
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Ian Newbold, eşi Samantha’nın beklenmedik ölümü sonrası oğulları Max’i tek başına büyütmeye başladı.
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İşinden istifa ederek sadece oğluyla ilgilenmeye karar veren Ian, “Artık bütçelerle ve toplantı odalarıyla değil, biberonlarla ve park gezintileriyle ilgileniyordum,” diyor.
Max’in annesini anlama süreci zamanla derinleşmiş.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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