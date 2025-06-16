Eşini Kaybettikten Sonra Oğluna Hem Annelik Hem Babalık Yapan Adamın Göz Dolduran Hikayesi

Özellikle Anneler Günü gibi hassas anlar, hem baba hem de oğul için zorlayıcı olmuş. Ian bu konuda, “Max annesinin kucağında olmayı dilediğini söylediğinde yüreğim parçalanıyor,” ifadelerini kullanıyor.

Zamanla hayatına yeni bir sayfa açan Ian, 2011 yılında Helen ile tanıştı. Max ile Helen’i yavaş yavaş tanıştıran Ian, bugün üçü birlikte yaşıyor. Max’in büyümesini ve kendi karakterini bulmasını büyük bir gururla izlediğini belirtiyor: “Max çok neşeli bir çocuk. Umarım Sam’e layık bir baba olmuşumdur.”