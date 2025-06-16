Uykusuzlukla Mücadelede En Etkili Yöntem: Uzman Yatakta Asla Yapmamanız Gereken O Şeyi Açıkladı
Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/do...
Uykusuzluk, günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Özellikle artan sıcaklıklar ve teknolojik cihazların yatak odasına taşınması, uyku kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Uyku uzmanı Dr. Matthew Walker, sağlıklı bir uyku düzeni için yatakta asla yapılmaması gereken davranışlara dikkat çekti. Walker’a göre, basit alışkanlık değişiklikleriyle uykusuzluk sorununun önüne geçmek mümkün.
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Sıcak havalarla birlikte kaliteli uykuya ulaşmak her zamankinden daha zor hale geldi.
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“Yatak sadece uyumak ve mahremiyet için kullanılmalı.”
Peki Ne Yapmalı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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