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Uykusuzlukla Mücadelede En Etkili Yöntem: Uzman Yatakta Asla Yapmamanız Gereken O Şeyi Açıkladı

Uykusuzlukla Mücadelede En Etkili Yöntem: Uzman Yatakta Asla Yapmamanız Gereken O Şeyi Açıkladı

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2025 - 12:29

Uykusuzluk, günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri haline gelmiş durumda. Özellikle artan sıcaklıklar ve teknolojik cihazların yatak odasına taşınması, uyku kalitesini ciddi şekilde etkiliyor. Uyku uzmanı Dr. Matthew Walker, sağlıklı bir uyku düzeni için yatakta asla yapılmaması gereken davranışlara dikkat çekti. Walker’a göre, basit alışkanlık değişiklikleriyle uykusuzluk sorununun önüne geçmek mümkün.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/do...
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Sıcak havalarla birlikte kaliteli uykuya ulaşmak her zamankinden daha zor hale geldi.

Sıcak havalarla birlikte kaliteli uykuya ulaşmak her zamankinden daha zor hale geldi.

Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için nörobilim profesörü Dr. Matthew Walker, etkili tavsiyelerde bulundu.

“Yatak sadece uyumak ve mahremiyet için kullanılmalı.”

“Yatak sadece uyumak ve mahremiyet için kullanılmalı.”

Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan ve “Neden Uyuruz?” kitabının yazarı Dr. Walker, yatakta telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlar kullanılmasının uyku kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor. Bu alışkanlık, beynin yatağı bir dinlenme alanı yerine bir “aktiflik” mekanı olarak algılamasına neden oluyor.

Ayrıca ekranlardan yayılan mavi ışık, vücudun uyku hormonu olan melatonin üretimini baskılıyor. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırıyor ve uykunun kalitesini bozuyor.

Peki Ne Yapmalı?

Dr. Walker’ın önerileri şöyle:

  • Yatakta yalnızca uyuyun veya mahremiyet yaşayın.

  • Uyumadan en az 1 saat önce tüm ekranları kapatın.

  • Her gün aynı saatte uyuyup uyanmaya özen gösterin.

  • Öğleden sonra kafein tüketiminden kaçının.

  • Yatmadan önce kas gevşetme veya meditasyon gibi rahatlatıcı teknikler uygulayın.

  • Işıkları yatmadan önce kademeli olarak azaltın ve bir hafta boyunca deneyin.

Son olarak, ideal uyku süresinin 7 ila 9 saat arasında olması gerektiğini belirten uzman, bu sürenin beyin sağlığı, duygusal denge, bağışıklık sistemi ve fiziksel onarım açısından büyük önem taşıdığını da vurguluyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Nilgün Pamuk

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