Uykusuzlukla Mücadelede En Etkili Yöntem: Uzman Yatakta Asla Yapmamanız Gereken O Şeyi Açıkladı

Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan ve “Neden Uyuruz?” kitabının yazarı Dr. Walker, yatakta telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik cihazlar kullanılmasının uyku kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor. Bu alışkanlık, beynin yatağı bir dinlenme alanı yerine bir “aktiflik” mekanı olarak algılamasına neden oluyor.

Ayrıca ekranlardan yayılan mavi ışık, vücudun uyku hormonu olan melatonin üretimini baskılıyor. Bu da uykuya dalmayı zorlaştırıyor ve uykunun kalitesini bozuyor.