Bilim Cevapladı: Yaş Farkı Olan İlişkilerde Kim Daha Mutlu?

İlişki Memnuniyeti

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, ilişki memnuniyetine dair oldu. Heteroseksüel ve eşcinsel erkekler arasında, kendilerinden en az 7 yaş küçük partnerle birlikte olanların, daha yaşlı bir partnerle birlikte olanlara kıyasla ilişkilerinden çok daha fazla memnun oldukları görüldü. Kadınlarda ise bu konuda kayda değer bir fark gözlemlenmedi. Yani kadınlar, partnerin yaşının büyük ya da küçük olmasından bağımsız olarak ilişkide benzer bir memnuniyet düzeyi yaşayabiliyor.

Genel İyi Ruh Hali

Katılımcıların ruh sağlığına ilişkin yapılan değerlendirmelerde, partnerin yaşı ile doğrudan bağlantılı önemli bir fark bulunmadı. Yani genç ya da yaşlı bir partnerle birlikte olmak, bireyin genel psikolojik iyi oluşunu kayda değer şekilde etkilemiyor.

Cinsel Tatmin

Cinsel memnuniyet düzeyinde ise hem erkeklerde hem de kadınlarda ortak bir sonuç ortaya çıktı. Partneri genç olan bireyler, cinsel yaşamlarından daha fazla tatmin olduklarını belirttiler.

Maddi Güvence Algısı

İlişkilerdeki maddi güvence algısına bakıldığında ise bazı ilginç veriler elde edildi. Genç kadınların yaşlı erkeklerle ve genç erkeklerin yaşlı erkeklerle olan ilişkilerinde finansal olarak kendilerini daha güvende hissettikleri gözlendi. Ancak genç erkeklerin yaşlı kadınlarla ya da genç kadınların yaşlı kadınlarla ilişkilerinde benzer bir güvence hissi tespit edilmedi.