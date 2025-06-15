Bilim Cevapladı: Yaş Farkı Olan İlişkilerde Kim Daha Mutlu?
Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
İlişkilerde tarafların yaşlarının birbirine yakın olması yaygın bir durum olsa da, son yıllarda yaş farkı belirgin olan ilişkiler giderek artış gösteriyor. Bu tür ilişkilerde mutluluğun ve tatminin hangi tarafta daha fazla olduğu ise uzun süredir merak edilen bir konu. London Metropolitan Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, yaş farkı olan çiftlerde ilişki memnuniyetinin nasıl değiştiğini bilimsel verilerle ortaya koydu.
İşte çalışmanın detayları...
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Geleneksel ilişkilerde taraflar genellikle birbirine yakın yaşlardadır.
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Araştırmanın bulguları neler?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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