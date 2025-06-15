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Bilim Cevapladı: Yaş Farkı Olan İlişkilerde Kim Daha Mutlu?

Bilim Cevapladı: Yaş Farkı Olan İlişkilerde Kim Daha Mutlu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.06.2025 - 00:51

İlişkilerde tarafların yaşlarının birbirine yakın olması yaygın bir durum olsa da, son yıllarda yaş farkı belirgin olan ilişkiler giderek artış gösteriyor. Bu tür ilişkilerde mutluluğun ve tatminin hangi tarafta daha fazla olduğu ise uzun süredir merak edilen bir konu. London Metropolitan Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, yaş farkı olan çiftlerde ilişki memnuniyetinin nasıl değiştiğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

İşte çalışmanın detayları...

Kaynak: https://www.psychologytoday.com/us/bl...
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Geleneksel ilişkilerde taraflar genellikle birbirine yakın yaşlardadır.

Geleneksel ilişkilerde taraflar genellikle birbirine yakın yaşlardadır.

Ancak son yıllarda, aralarında yedi yıl ya da daha fazla yaş farkı olan çiftlerin sayısı giderek artıyor. Peki yaş farkı olan ilişkilerde taraflar gerçekten mutlu mu? Daha da önemlisi bu ilişkilerde daha mutlu olan taraf genç olan mı yoksa yaşça büyük olan mı?

İngiltere’deki London Metropolitan Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Samantha Banbury liderliğindeki bir araştırma ekibi, bu sorulara bilimsel yanıtlar aradı. 2025 yılında yayımlanan çalışmada, yaş farkı en az 7 yıl olan 126 gönüllü çiftin verileri analiz edildi. Katılımcılar, hem kendi ruh sağlıklarına hem de ilişkilerindeki memnuniyet düzeyine yönelik bir dizi anket doldurdu.

Araştırmanın bulguları neler?

Araştırmanın bulguları neler?

İlişki Memnuniyeti

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, ilişki memnuniyetine dair oldu. Heteroseksüel ve eşcinsel erkekler arasında, kendilerinden en az 7 yaş küçük partnerle birlikte olanların, daha yaşlı bir partnerle birlikte olanlara kıyasla ilişkilerinden çok daha fazla memnun oldukları görüldü. Kadınlarda ise bu konuda kayda değer bir fark gözlemlenmedi. Yani kadınlar, partnerin yaşının büyük ya da küçük olmasından bağımsız olarak ilişkide benzer bir memnuniyet düzeyi yaşayabiliyor.

Genel İyi Ruh Hali

Katılımcıların ruh sağlığına ilişkin yapılan değerlendirmelerde, partnerin yaşı ile doğrudan bağlantılı önemli bir fark bulunmadı. Yani genç ya da yaşlı bir partnerle birlikte olmak, bireyin genel psikolojik iyi oluşunu kayda değer şekilde etkilemiyor.

Cinsel Tatmin

Cinsel memnuniyet düzeyinde ise hem erkeklerde hem de kadınlarda ortak bir sonuç ortaya çıktı. Partneri genç olan bireyler, cinsel yaşamlarından daha fazla tatmin olduklarını belirttiler.

Maddi Güvence Algısı

İlişkilerdeki maddi güvence algısına bakıldığında ise bazı ilginç veriler elde edildi. Genç kadınların yaşlı erkeklerle ve genç erkeklerin yaşlı erkeklerle olan ilişkilerinde finansal olarak kendilerini daha güvende hissettikleri gözlendi. Ancak genç erkeklerin yaşlı kadınlarla ya da genç kadınların yaşlı kadınlarla ilişkilerinde benzer bir güvence hissi tespit edilmedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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