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As Bayrakları As: Avrupa'nın En İyi 50 Plajı Listesinde Türkiye'den de İki Plaj Var!

As Bayrakları As: Avrupa'nın En İyi 50 Plajı Listesinde Türkiye'den de İki Plaj Var!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 21:07

Avrupa’nın en iyi 50 plajı açıklandı. Türkiye’den iki plaj bu prestijli listeye girmeyi başardı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bu plajlar birçok turistin ve yerel halkın da en uğrak noktalarından bir tanesi.

İşte Avrupa'nın en iyi 50 plajı!

Kaynak: https://worlds50beaches.com/top-50-wo...
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"World's 50 Beaches" isimli internet sitesi, belirli aralıklarla doya çapında en iyi plajları yayınlıyor.

"World's 50 Beaches" isimli internet sitesi, belirli aralıklarla doya çapında en iyi plajları yayınlıyor.

Avrupa'dan Amerika'ya dünyanın dört bir yanında bulunan plajları derleyen platform, 2025'in en iyi plajlarını da paylaştı. Türkiye'den 2 plaj yer aldı.

Suluada Plajı, listeye 11. sıradan girdi!

Suluada Plajı, listeye 11. sıradan girdi!

Suluada Plajı, Antalya’nın Adrasan açıklarında yer alan, son yıllarda “Türkiye’nin Maldivleri” olarak adından sıkça söz ettiren bir ada plajı.

Kelebekler Vadisi ise 17. sırada!

Kelebekler Vadisi ise 17. sırada!

Kelebekler Vadisi, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz bölgesinde yer alan ve Türkiye’nin en ikonik doğa harikalarından birisi.

Listenin tamamı ise şu şekilde:

Listenin tamamı ise şu şekilde:

Avrupa’nın En İyi 50 Plajı (2025)

  • Cala Goloritzè – Sardinya, İtalya

  • Fteri Plajı – Kefalonya, Yunanistan

  • Voutoumi Plajı – Antipaxos, Yunanistan

  • Rodas Plajı – Cíes Adaları, İspanya

  • Porto Katsiki – Lefkada, Yunanistan

  • Santa Giulia Plajı – Korsika, Fransa

  • Keem Plajı – Achill Adası, İrlanda

  • La Pelosa – Sardinya, İtalya

  • Calo des Moro – Mallorca, İspanya

  • Kynance Cove – Cornwall, İngiltere

  • Suluada – Antalya, Türkiye 🇹🇷

  • Grama Koyu – Arnavutluk

  • Elmas Plajı (Diamond Beach) – İzlanda

  • Cala Macarella – Menorca, İspanya

  • Elafonissi – Girit, Yunanistan

  • Palombaggia Plajı – Fransa

  • Kelebekler Vadisi – Fethiye, Türkiye 🇹🇷

  • Puinn Kum Plajı – Norveç

  • Altın Plaj (Golden Beach) – Kıbrıs

  • Praia da Marinha – Algarve, Portekiz

  • Cofete Plajı – Kanarya Adaları, İspanya

  • Pasjača Plajı – Dubrovnik, Hırvatistan

  • Porthcurno Plajı – Cornwall, İngiltere

  • Balos Lagünü – Girit, Yunanistan

  • Vila Franca Adası – Azorlar, Portekiz

  • Cala Brandinchi – Sardinya, İtalya

  • Cala dei Gabbiani – İtalya

  • Camilo Plajı – Lagos, Portekiz

  • İsimsiz Plaj (No Name Beach) – İtalya

  • Gjipe Plajı – Arnavutluk

  • Tavşan Plajı (Rabbit Beach) – Lampedusa, İtalya

  • Zlatni Rat – Brac Adası, Hırvatistan

  • Blue Lagoon – Comino, Malta

  • Sveti Stefan Plajı – Karadağ

  • Podrace Plajı – Brela, Hırvatistan

  • Cala Coticcio – La Maddalena, İtalya

  • La Concha Plajı – San Sebastián, İspanya

  • Lotu Plajı – Korsika, Fransa

  • Calanque d’En-Vau – Cassis, Fransa

  • Nissi Plajı – Ayia Napa, Kıbrıs

  • Fogo Plajı – Azorlar, Portekiz

  • Achmelvich Plajı – İskoçya

  • Ses Illetes – Formentera, İspanya

  • Haukland Plajı – Lofoten, Norveç

  • Martinica Plajı – Hırvatistan

  • Arutas Plajı – Sardinya, İtalya

  • Paradiso del Sub – Calabria, İtalya

  • Jaz Plajı – Budva, Karadağ

  • Elia Plajı – Mikonos, Yunanistan

  • Three Cliffs Bay – Galler, İngiltere

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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