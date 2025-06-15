As Bayrakları As: Avrupa'nın En İyi 50 Plajı Listesinde Türkiye'den de İki Plaj Var!
Kaynak: https://worlds50beaches.com/top-50-wo...
Avrupa’nın en iyi 50 plajı açıklandı. Türkiye’den iki plaj bu prestijli listeye girmeyi başardı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bu plajlar birçok turistin ve yerel halkın da en uğrak noktalarından bir tanesi.
İşte Avrupa'nın en iyi 50 plajı!
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"World's 50 Beaches" isimli internet sitesi, belirli aralıklarla doya çapında en iyi plajları yayınlıyor.
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Suluada Plajı, listeye 11. sıradan girdi!
Kelebekler Vadisi ise 17. sırada!
Listenin tamamı ise şu şekilde:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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