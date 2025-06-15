As Bayrakları As: Avrupa'nın En İyi 50 Plajı Listesinde Türkiye'den de İki Plaj Var!

Avrupa’nın en iyi 50 plajı açıklandı. Türkiye’den iki plaj bu prestijli listeye girmeyi başardı. Doğal güzellikleriyle öne çıkan bu plajlar birçok turistin ve yerel halkın da en uğrak noktalarından bir tanesi.

İşte Avrupa'nın en iyi 50 plajı!