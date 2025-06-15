Her Gece Aynı Saatte Uyanıyorsanız Dikkat: Vücudunuz Sizi Uyarıyor Olabilir!

Bazı insanlar bu durumu stres, anksiyete ya da günlük hayatta yaşanılan olumsuzluklara bağlarken uzmanlara göre asıl neden çok daha biyolojik bir zemine dayanıyor.

Swinburne Teknoloji Üniversitesi Ruh Sağlığı Merkezi Direktörü, bilişsel terapist ve uyku uzmanı Greg Murray, bu uyanmaların vücudun hormonal döngüsüyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Murray, The Conversation platformunda yazdığı yazıda şöyle diyor:

“Gece 3’te uyanmak, insan beyninin felaket senaryoları üretme yeteneğine dair en net örneklerden biri olabilir. Bu durum çok insani ve anlaşılır.”