Her Gece Aynı Saatte Uyanıyorsanız Dikkat: Vücudunuz Sizi Uyarıyor Olabilir!
Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/wh...
Gece her seferinde aynı saatte uyanmak sizi tedirgin ediyorsa yalnız değilsiniz. Özellikle sabaha karşı 3 ila 4 arasında uyanan pek çok insan, bu durumu stres ya da kötü rüyalara bağlasa da aslında işin arkasında bambaşka bir neden yatıyor.
Gelin, hep birlikte bakalım...
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Gece boyunca huzurlu bir uyku uyumak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için oldukça önemli.
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Araştırmalara göre bu durum düşündüğünüzden daha yaygın.
Murray’e göre bu uyanmalar kortizol (stres hormonu), melatonin (uyku hormonu) ve vücut ısısındaki doğal değişimlerle açıklanabiliyor.
İşte tam bu noktada, eğer kişi normalden daha fazla stres altındaysa, kortizol seviyesi daha da yüksek olabiliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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