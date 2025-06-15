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Her Gece Aynı Saatte Uyanıyorsanız Dikkat: Vücudunuz Sizi Uyarıyor Olabilir!

Her Gece Aynı Saatte Uyanıyorsanız Dikkat: Vücudunuz Sizi Uyarıyor Olabilir!

Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 19:06

Gece her seferinde aynı saatte uyanmak sizi tedirgin ediyorsa yalnız değilsiniz. Özellikle sabaha karşı 3 ila 4 arasında uyanan pek çok insan, bu durumu stres ya da kötü rüyalara bağlasa da aslında işin arkasında bambaşka bir neden yatıyor.

Gelin, hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/wh...
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Gece boyunca huzurlu bir uyku uyumak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için oldukça önemli.

Gece boyunca huzurlu bir uyku uyumak, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımız için oldukça önemli.

Ancak bazı insanlar, her gece aynı saatte özellikle sabaha karşı 3 ya da 4 civarında uyanıyor ve bu durum endişe verici hale gelebiliyor. Peki bu tekrar eden uyanışların arkasında ne var?

Araştırmalara göre bu durum düşündüğünüzden daha yaygın.

Bazı insanlar bu durumu stres, anksiyete ya da günlük hayatta yaşanılan olumsuzluklara bağlarken uzmanlara göre asıl neden çok daha biyolojik bir zemine dayanıyor.

Swinburne Teknoloji Üniversitesi Ruh Sağlığı Merkezi Direktörü, bilişsel terapist ve uyku uzmanı Greg Murray, bu uyanmaların vücudun hormonal döngüsüyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtiyor. Murray, The Conversation platformunda yazdığı yazıda şöyle diyor:

“Gece 3’te uyanmak, insan beyninin felaket senaryoları üretme yeteneğine dair en net örneklerden biri olabilir. Bu durum çok insani ve anlaşılır.”

Murray’e göre bu uyanmalar kortizol (stres hormonu), melatonin (uyku hormonu) ve vücut ısısındaki doğal değişimlerle açıklanabiliyor.

Murray’e göre bu uyanmalar kortizol (stres hormonu), melatonin (uyku hormonu) ve vücut ısısındaki doğal değişimlerle açıklanabiliyor.

Genellikle sabaha karşı 3-4 civarında vücut sıcaklığımız artıyor, melatonin seviyesi zirveye ulaşıyor ve beden aslında bir miktar dinlenmiş oluyor. Bu süreçte bizi güne hazırlamak için kortizol salgılanmaya başlıyor.

İşte tam bu noktada, eğer kişi normalden daha fazla stres altındaysa, kortizol seviyesi daha da yüksek olabiliyor.

Bu da gece aynı saatte ani bir uyanmaya neden olabiliyor. Vücut karaciğerden glikoz salarak strese karşı enerji üretmeye çalışıyor ve bu bilinçsizce olsa da uyku bölünmelerine yol açabiliyor.

Ayrıca uzmanlara göre, tüm bu süreç çevresel bir etken olmadan gerçekleşiyor. Bunun nedeni ise insan vücudunun doğal sirkadiyen ritmi sayesinde gün doğumu ve gün batımını öngörebilmesi.

Sonuç olarak, her gece aynı saatte uyanmak sadece bir tesadüf değil vücudumuzun biyolojik ve hormonal ritminin bir sonucu. Ancak bu durum uzun süre devam ederse ya da günlük yaşamı etkileyecek düzeye gelirse, bir uzmandan destek almak faydalı olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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