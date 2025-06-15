onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Hepimizin Hayatına En Az Bir Kere Böyle Birisi Girmiştir: Issız Adam Sendromu Nedir?

Hepimizin Hayatına En Az Bir Kere Böyle Birisi Girmiştir: Issız Adam Sendromu Nedir?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.06.2025 - 17:17

İlişkilerin başlangıcında yoğun ilgi ve tutkulu bir yaklaşım sergileyen, ancak duygular derinleştikçe uzaklaşmayı tercih eden kişiler birçok insanın hayatında iz bırakmıştır. Bu davranış biçimi son yıllarda “Issız Adam Sendromu” olarak adlandırılıyor ve özellikle bağlanma korkusu yaşayan bireyleri tanımlamak için kullanılıyor. Peki duygusal yakınlıktan kaçınan bu tutumun arkasında hangi psikolojik dinamikler yer alıyor? “Issız Adam Sendromu” nedir, kimlerde görülür ve ilişkileri nasıl etkiler?

Gelin, yakından inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2008 yılında vizyona giren ve Çağan Irmak imzası taşıyan “Issız Adam” filmi, yalnızlığı seçen bir adamın aşk ve sorumluluk arasında sıkışmış iç dünyasını gözler önüne sermişti.

2008 yılında vizyona giren ve Çağan Irmak imzası taşıyan “Issız Adam” filmi, yalnızlığı seçen bir adamın aşk ve sorumluluk arasında sıkışmış iç dünyasını gözler önüne sermişti.

Filmdeki Alper karakteri, duygusal bağ kurmak isteyen bir kadınla ilişkiye giriyor; fakat derinleşen bağdan korkarak uzaklaşıyor. Bu hikaye pek çok kişiye tanıdık geldi ve zamanla “Issız Adam Sendromu” adını alan popüler bir kavrama dönüştü.

Peki nedir bu Issız Adam Sendromu?

Issız Adam Sendromu'nun en belirgin özelliği, ilişkinin ilk başında gösterilen yoğun ilgi ve tutkunun, ilerleyen zamanlarda ani bir geri çekilme ile yer değiştirmesi.

Issız Adam Sendromu'nun en belirgin özelliği, ilişkinin ilk başında gösterilen yoğun ilgi ve tutkunun, ilerleyen zamanlarda ani bir geri çekilme ile yer değiştirmesi.

Bu kişiler genellikle karşı tarafı etkileme konusunda oldukça başarılıdır. Ancak bağlar güçlendikçe kendi duygusal sınırlarını tehdit altında hissederler ve içlerine kapanarak yalnızlıklarına geri dönerler.

Bu sendrom aslında modern çağın ilişki dinamikleriyle doğrudan bağlantılı.

Bu sendrom aslında modern çağın ilişki dinamikleriyle doğrudan bağlantılı.

Bireyselliğin yüceltildiği, özgürlüğün kutsandığı günümüzde, bazı insanlar yakınlık ve sorumlulukla gelen yüklerden kaçmak için “bağlanmama”yı tercih ediyor. Bu kişiler için birine duygusal anlamda yakın olmak, “kendi olma halinden vazgeçmek” gibi algılanabiliyor. Dolayısıyla bir ilişkiye girdiklerinde, sevgiyle beraber gelen duygusal sorumluluk onlara ağır gelebiliyor.

Psikolojik olarak ele alındığında, Issız Adam Sendromu çoğunlukla kaçıngan bağlanma stiline sahip bireylerde görülüyor.

Bu kişiler çocuklukta yeterince güvenli bir bağlanma kuramamış olabilir ya da önceki ilişkilerinde terk edilme, aldatılma gibi olumsuz deneyimler yaşamışlardır. Sonuç olarak, bilinçaltında “bağlanırsam zarar görürüm” inancı yer eder ve kendilerini korumak adına derin ilişkilerden kaçınırlar.

Issız Adam Sendromu’na sahip kişiler, genellikle yalnızlığı idealize ederler.

Sosyal hayatlarında aktif, çekici ve dışa dönük olsalar da özel hayatlarında “duvar örmek” konusunda uzmandırlar. “Ben yalnızken daha üretkenim”, “Kimseye hesap vermek zorunda kalmamak büyük bir özgürlük” gibi savunmalarla ilişkilerden kaçarlar. Fakat çoğu zaman bu yalnızlık, bir tercihten çok bir savunma mekanizmasıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadece erkeklerde görülmüyor!

Sadece erkeklerde görülmüyor!

Kadınlarda da bağlanma korkusu, duygusal kaçışlar ve ilişki sorumluluğundan kaçınma davranışı görülebilir. Ancak toplumsal roller ve romantik beklentiler nedeniyle erkekler üzerinden konuşulması daha yaygın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın