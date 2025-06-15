Hepimizin Hayatına En Az Bir Kere Böyle Birisi Girmiştir: Issız Adam Sendromu Nedir?
İlişkilerin başlangıcında yoğun ilgi ve tutkulu bir yaklaşım sergileyen, ancak duygular derinleştikçe uzaklaşmayı tercih eden kişiler birçok insanın hayatında iz bırakmıştır. Bu davranış biçimi son yıllarda “Issız Adam Sendromu” olarak adlandırılıyor ve özellikle bağlanma korkusu yaşayan bireyleri tanımlamak için kullanılıyor. Peki duygusal yakınlıktan kaçınan bu tutumun arkasında hangi psikolojik dinamikler yer alıyor? “Issız Adam Sendromu” nedir, kimlerde görülür ve ilişkileri nasıl etkiler?
Gelin, yakından inceleyelim...
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2008 yılında vizyona giren ve Çağan Irmak imzası taşıyan “Issız Adam” filmi, yalnızlığı seçen bir adamın aşk ve sorumluluk arasında sıkışmış iç dünyasını gözler önüne sermişti.
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Issız Adam Sendromu'nun en belirgin özelliği, ilişkinin ilk başında gösterilen yoğun ilgi ve tutkunun, ilerleyen zamanlarda ani bir geri çekilme ile yer değiştirmesi.
Bu sendrom aslında modern çağın ilişki dinamikleriyle doğrudan bağlantılı.
Psikolojik olarak ele alındığında, Issız Adam Sendromu çoğunlukla kaçıngan bağlanma stiline sahip bireylerde görülüyor.
Issız Adam Sendromu’na sahip kişiler, genellikle yalnızlığı idealize ederler.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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