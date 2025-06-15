Hepimizin Hayatına En Az Bir Kere Böyle Birisi Girmiştir: Issız Adam Sendromu Nedir?

İlişkilerin başlangıcında yoğun ilgi ve tutkulu bir yaklaşım sergileyen, ancak duygular derinleştikçe uzaklaşmayı tercih eden kişiler birçok insanın hayatında iz bırakmıştır. Bu davranış biçimi son yıllarda “Issız Adam Sendromu” olarak adlandırılıyor ve özellikle bağlanma korkusu yaşayan bireyleri tanımlamak için kullanılıyor. Peki duygusal yakınlıktan kaçınan bu tutumun arkasında hangi psikolojik dinamikler yer alıyor? “Issız Adam Sendromu” nedir, kimlerde görülür ve ilişkileri nasıl etkiler?

Gelin, yakından inceleyelim...