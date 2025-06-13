Ne Yaparlarsa Yapsınlar "Vefasız" Olarak Biliniyorlar: En Nankör 4 Burç!

Zodyağın lider ruhlu Koç burcu, enerjik, atılgan ve hedef odaklıdır. Ancak bu kararlılık, bazen çevresindekilerin emeğini görmezden geliyormuş gibi bir izlenim yaratabilir. Koç’un içgüdüsel olarak kendi yolunu çizmesi, başkalarının katkılarını yeterince takdir etmemesiyle sonuçlanabilir.

Ancak unutmamak gerekir ki Koç, içten geldiğinde oldukça cömert ve vefalıdır. Sorun, bu duyguları her zaman dışa vurmakta zorlanmasından kaynaklanır. Onu anlamak için doğrudan iletişim kurmak en etkili yoldur.