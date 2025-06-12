Issız Adam Filminin Konusu Ne? Çağan Irmak'ın Yazıp Yönettiği Issız Adam Filmi Hakkında Her Şey!

2009 yılında vizyona girdiği an binlerce kişi tarafından izlenen Issız Adam filmi, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala izleniyor ve konuşuluyor. Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği Issız adam filmi, günümüzde 'kült' olarak yerini almış filmlerden bir tanesi. Hatta ve hatta 'korkak' erkek figürleri için bile kullanılan 'ıssız adam' terimi bile aslında bu film sayesinde hayatımıza girdi.

Peki Issız Adam'ı Issız Adam yapan tam olarak ne? Issız Adam ne anlatıyor?