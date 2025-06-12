"Erkekleri Tatmin Ediyor": Sabrina Carpenter'ın Yeni Albüm Kapağı Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu
Sabrina Carpenter Espresso şarkısıyla geçtiğimiz yaz müzik listelerini adeta altüst etmişti. Şimdilerde yeni albümü üzerine çalıştığı bilinen şarkıcının albüm kapağı eleştiri oklarının hedefi oldu. Sydney Sweeney'nin kendi banyo suyundan sabun üretmesi yüzünden birçok kişi halihazırda gerginken, Sabrina Carpenter'ın kendini 'objeleştirdiği' o albüm kapağı sinirleri zıplattı. Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
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Sabrina Carpenter, uzun bir sürenin ardından "Espresso" şarkısıyla müzik listelerini altüst etmişti hatırlarsanız...
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"Man's Best Friend" ismini verdiği albümün kapağı, gündem konusu oldu.
Dünya çapında tepkiler gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları...
"Gerçekten nefret etmiyorum ama kadınları erkeklere bir obje olarak göstermekten başka bir şey yapamaz mı? Tüm markası erkeklerin gözlerini tatmin etmek üzerine kurulu"
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"Yıllarca ortalıkta dolaştıktan sonra sonunda onu ünlü yapan tüm yeni kimlik sadece erkekleri memnun etmekle ilgili ve bu iğrenç"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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