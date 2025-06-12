onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
"Erkekleri Tatmin Ediyor": Sabrina Carpenter'ın Yeni Albüm Kapağı Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu

"Erkekleri Tatmin Ediyor": Sabrina Carpenter'ın Yeni Albüm Kapağı Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.06.2025 - 14:19

Sabrina Carpenter Espresso şarkısıyla geçtiğimiz yaz müzik listelerini adeta altüst etmişti. Şimdilerde yeni albümü üzerine çalıştığı bilinen şarkıcının albüm kapağı eleştiri oklarının hedefi oldu. Sydney Sweeney'nin kendi banyo suyundan sabun üretmesi yüzünden birçok kişi halihazırda gerginken, Sabrina Carpenter'ın kendini 'objeleştirdiği' o albüm kapağı sinirleri zıplattı. Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabrina Carpenter, uzun bir sürenin ardından "Espresso" şarkısıyla müzik listelerini altüst etmişti hatırlarsanız...

Sabrina Carpenter, uzun bir sürenin ardından "Espresso" şarkısıyla müzik listelerini altüst etmişti hatırlarsanız...

Ardından çıkardığı diğer şarkılarla da adından sıkça söz ettiren başarılı şarkıcı, şimdilerde yepyeni bir albümle hayranlarıyla buluşacak.

"Man's Best Friend" ismini verdiği albümün kapağı, gündem konusu oldu.

"Man's Best Friend" ismini verdiği albümün kapağı, gündem konusu oldu.

Sydney Sweeney'nin 'sabun' mevzusundan sonra Carpenter'ın kadın vücudunu objeleştiren pozlar vererek feminizmi baltalaması eleştiri oklarının hedefi oldu.

Dünya çapında tepkiler gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları...

Dünya çapında tepkiler gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları...
twitter.com
twitter.com

"Gerçekten nefret etmiyorum ama kadınları erkeklere bir obje olarak göstermekten başka bir şey yapamaz mı? Tüm markası erkeklerin gözlerini tatmin etmek üzerine kurulu"

"Gerçekten nefret etmiyorum ama kadınları erkeklere bir obje olarak göstermekten başka bir şey yapamaz mı? Tüm markası erkeklerin gözlerini tatmin etmek üzerine kurulu"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Yıllarca ortalıkta dolaştıktan sonra sonunda onu ünlü yapan tüm yeni kimlik sadece erkekleri memnun etmekle ilgili ve bu iğrenç"

"Yıllarca ortalıkta dolaştıktan sonra sonunda onu ünlü yapan tüm yeni kimlik sadece erkekleri memnun etmekle ilgili ve bu iğrenç"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın