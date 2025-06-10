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Yapay Zeka Cevapladı: Kedi Cinsleri Birer İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Yapay Zeka Cevapladı: Kedi Cinsleri Birer İnsan Olsaydı Nasıl Görünürdü?

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 22:13

Sizler de takdir edersiniz ki yapay zekanın gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte inanılmaz gerçekçi görseller üretebiliyoruz. Verdiğimiz komutlar sayesinde bu görselleri betimleyebiliyor ve aklımızdaki görsele çok yakın bir sonuç elde edebiliyoruz. Peki cins kediler birer insan olsalardı nasıl görünürlerdi?

Cevabı yapay zeka verdi...

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Sfenks

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British Shorthair

British Shorthair

Bengal Kedisi

Bengal Kedisi

Scottish Fold

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Siyam Kedisi

Siyam Kedisi
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Maine Coon Kedisi

Ragdoll Kedisi

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Habeş Kedisi

Habeş Kedisi

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Sibirya Kedisi

Sibirya Kedisi

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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