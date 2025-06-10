İntihar mı Kaza mı? Antalya'da Uçaktan İndirildikten Sonra Hayatını Kaybeden Turist İçin Karar Belli Oldu
Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cly...
Ben Crook isimli turistin Antalya’da uçaktan indirildikten sonra yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı. Newport Coroner's Mahkemesi, olayın kaza sonucu gerçekleştiğine ve üçüncü şahıs etkisi ya da intihar şüphesine rastlanmadığına hükmetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
32 yaşındaki Ben Crook, doğum gününü kutlamak için gittiği Türkiye’de trajik bir şekilde hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne olmuştu?
Uçaktan atıldıktan sonra tanımadığı bir çiftten telefon ödünç alarak ailesine ve sevgilisine mesaj atan Crook’un mesajları ancak ölümünden sonra görülebilmişti.
İntihar mı kaza mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın