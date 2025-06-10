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İntihar mı Kaza mı? Antalya'da Uçaktan İndirildikten Sonra Hayatını Kaybeden Turist İçin Karar Belli Oldu

İntihar mı Kaza mı? Antalya'da Uçaktan İndirildikten Sonra Hayatını Kaybeden Turist İçin Karar Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 19:05

Ben Crook isimli turistin Antalya’da uçaktan indirildikten sonra yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sonuçlandı. Newport Coroner's Mahkemesi, olayın kaza sonucu gerçekleştiğine ve üçüncü şahıs etkisi ya da intihar şüphesine rastlanmadığına hükmetti.

Kaynak: https://www.bbc.com/news/articles/cly...
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32 yaşındaki Ben Crook, doğum gününü kutlamak için gittiği Türkiye’de trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

32 yaşındaki Ben Crook, doğum gününü kutlamak için gittiği Türkiye’de trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Uçakta alkol almak istemesiyle başlayan tartışma, kısa süre içinde geri dönülmez bir trajediye dönüştü. Geçtiğimiz saatlerde ise Crook'un ölümüyle ilgili olan dava sonuçlandı.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Crook, 24 Eylül 2024'te Antalya'ya iniş yaptıktan saatler sonra, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Olayın öncesinde uçuş sırasında kabin görevlileriyle tartışmaya girdiği ve uçaktan indirildiği ortaya çıktı.

Newport Adliyesi'nde görülen duruşmada, Crook'un tartışma sırasında hem kendi hem de sevgilisinin telefonunu kırdığı, bu yüzden tatil boyunca nerede konaklayacaklarını öğrenemediği belirtildi. Uçaktan indirildikten sonra sevgilisi Jess Jenkins ve çocuklarıyla bağlantı kuramayan Crook, Antalya’da yalnız kalmıştı.

Uçaktan atıldıktan sonra tanımadığı bir çiftten telefon ödünç alarak ailesine ve sevgilisine mesaj atan Crook’un mesajları ancak ölümünden sonra görülebilmişti.

Uçaktan atıldıktan sonra tanımadığı bir çiftten telefon ödünç alarak ailesine ve sevgilisine mesaj atan Crook’un mesajları ancak ölümünden sonra görülebilmişti.

Ailesi, en son Antalya Limanı çevresinde tek başına dolaşırken görüldüğünü söyledi.

Saat 18:30 civarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde yüksekten düştüğü ve hastaneye kaldırıldıktan sonra 25 Eylül sabahı hayatını kaybettiği belirtildi. Olayı gören tanıklar, düşüşün bir “kazaya” benzediğini, Crook’un sigara içerken sendelediğini söyledi.

İntihar mı kaza mı?

İntihar mı kaza mı?

Adli tıp raporunda ölüm nedeni, kafatası ve pelvis kırığı olarak açıklandı. Mahkeme, üçüncü şahıs müdahalesi ya da intihar ihtimali bulunmadığını, olayın bir kaza olduğuna hükmetti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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