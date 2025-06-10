Adeta Keçi İnadı Var: İkna Edilmesi En Zor 5 Burç
Bazı burçlar vardır ki fikirlerini değiştirmek adeta deveye hendek atlatmaktan daha zor. Kararlarını titizlikle verir, dış etkilerden kolay kolay etkilenmezler. Mantık, kanıt ve zaman gerektiren bu burçlar, ikna sürecinde ciddi bir direniş gösterebilir. İşte inadından ödün vermeyen ve ikna edilmesi en zor 5 burç…
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Boğa Burcu
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Akrep Burcu
Oğlak Burcu
Kova Burcu
Aslan Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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