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Kimse Yok: Enflasyon Yüzünden Tatil Beldelerinin Boş Olduğunu Gören Turistler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Kimse Yok: Enflasyon Yüzünden Tatil Beldelerinin Boş Olduğunu Gören Turistler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Enflasyon Turizm
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.06.2025 - 21:40

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Son zamanlarda artan enflasyon sebebiyle birçoğumuz zorlanıyoruz. Markete gittiğimizde bile alacağımız şeyi en az iki kere düşünüyoruz. Öyle ki buy durum turizm sektörüne de yansıdı. Son dönemlerde plajların ve otellerin boş olması en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Turistlerin bazıları ise bu durum karşısında adeta şoke oldu, o anları paylaştı.

İşte detaylar...

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İsterseniz o anları beraber izleyelim:

Son zamanlardaki enflasyon turizm sektörünü de sarstı.

Son zamanlardaki enflasyon turizm sektörünü de sarstı.

Birçok turist, gittikleri yerlerdeki manzara karşısında adeta şoke oldu. Şezlonglar da dahil olmak üzere birçok alanın boş olduğunu gören turistler, o görüntüleri 'İnanamıyorum' notuyla paylaştı.

Bu duruma yorumlar gecikmedi.

Bu duruma yorumlar gecikmedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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