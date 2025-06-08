Kimse Yok: Enflasyon Yüzünden Tatil Beldelerinin Boş Olduğunu Gören Turistler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Son zamanlarda artan enflasyon sebebiyle birçoğumuz zorlanıyoruz. Markete gittiğimizde bile alacağımız şeyi en az iki kere düşünüyoruz. Öyle ki buy durum turizm sektörüne de yansıdı. Son dönemlerde plajların ve otellerin boş olması en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Turistlerin bazıları ise bu durum karşısında adeta şoke oldu, o anları paylaştı.
İşte detaylar...
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İsterseniz o anları beraber izleyelim:
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Son zamanlardaki enflasyon turizm sektörünü de sarstı.
Bu duruma yorumlar gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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