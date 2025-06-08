Kimse Yok: Enflasyon Yüzünden Tatil Beldelerinin Boş Olduğunu Gören Turistler Şaşkınlığını Gizleyemedi

Son zamanlarda artan enflasyon sebebiyle birçoğumuz zorlanıyoruz. Markete gittiğimizde bile alacağımız şeyi en az iki kere düşünüyoruz. Öyle ki buy durum turizm sektörüne de yansıdı. Son dönemlerde plajların ve otellerin boş olması en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Turistlerin bazıları ise bu durum karşısında adeta şoke oldu, o anları paylaştı.

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