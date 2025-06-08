Köpeğiniz Sürekli Olarak Sizin Yastığınızda Uyuyorsa Bu Mesajı Vermeye Çalışıyor Olabilir

Yastıklar, insanların kokusunu uzun süre tutabildiği için köpekler için bir tür duygusal bağ ve güven kaynağı haline geliyor.

Ayrıca, köpekler sahiplerinin davranışlarını gözlemleyerek öğrenir. Sahiplerinin başını yastığa koyarak uyuması, zamanla onların da benzer bir alışkanlık geliştirmesine neden olabilir. Bu da köpeklerin yalnızca fiziksel değil, duygusal yakınlık da kurmak istediğini gösteriyor.