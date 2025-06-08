Köpeğiniz Sürekli Olarak Sizin Yastığınızda Uyuyorsa Bu Mesajı Vermeye Çalışıyor Olabilir
Kaynak: https://www.themirror.com/news/weird-...
Köpeğinizin sürekli olarak sizin yastığınızda uyuduğunu gözlemlediniz mi? Bu davranış aslında köpekler için tatlı mı tatlı bir mesaj içeriyor. Peki köpekler neden sahiplerinin yastıklarında uyur?
İşte detaylar...
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Evcil hayvanlarımızın rahatına düşkün olduğu bir gerçek. Özellikle köpeklerin sık sık sahiplerinin yastıklarında uyuduğu gözlemleniyor.
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Köpekler, sadece fiziksel rahatlık için değil; aynı zamanda sahiplerine yakın olmak, onların kokusunu duymak ve kendilerini güvende hissetmek için de yastıklara yöneliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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