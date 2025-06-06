Güçlü Sezgileri Sayesinde Geleceği Önceden Hisseden Burçlar
Sizler de takdir edersiniz ki bazı insanlar, henüz yaşanmamış olayları önceden sezecek kadar güçlü bir içgörüye sahip. Astrolojiye göre bu yetenek belirli burçlarda daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor. Yüksek sezgileri ve dikkatli gözlemleri sayesinde geleceğe dair ipuçlarını fark edebiliyorlar. İşte öngörü gücüyle öne çıkan ve geleceği sezme konusunda yetenekli kabul edilen burçlar...
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Balık Burcu
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Yengeç Burcu
Akrep Burcu
Oğlak Burcu
Başak Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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