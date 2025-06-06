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Goygoy
Elon Musk ve Donald Trump Kavgası Küreselde Goygoy Malzemesi Oldu

Elon Musk ve Donald Trump Kavgası Küreselde Goygoy Malzemesi Oldu

Donald Trump Goygoy Elon Musk
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 12:21

Elon Musk'ın dün Donald Trump'a yaptığı Epstein atağı sebebiyle ortalık epey karıştı. Önce X kullanıcıları gündemi eleştirirken sonrasında bu kavga büyük bir goygoy malzemesi oldu. Kullanıcılar, Trump ve Musk kavgasını adeta diline doladı.

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Musk'ın öncelikle farklı bir parti kurma fikri gündeme bombagibi düşerken ardından Donald Trump'ın da Epstein dosyasında bulunduğunu iddia etmesi gündemi epey karıştırdı.

Musk'ın öncelikle farklı bir parti kurma fikri gündeme bombagibi düşerken ardından Donald Trump'ın da Epstein dosyasında bulunduğunu iddia etmesi gündemi epey karıştırdı.

Kullanıcılar, önce bu durumu eleştirirken sonrasında goygoy malzemesi yaptı. ABD'nin gündeminde Musk ve Trump'ın kavgası vardı.

Gelin, nasıl goygoy malzemesi olmuş beraber bakalım...

"Facebook gelecek ay bu tweetleri görünce çılgına dönecek"

"Facebook gelecek ay bu tweetleri görünce çılgına dönecek"
twitter.com

"Senin ismin artık Elon"

"Senin ismin artık Elon"
twitter.com

👇

👇
twitter.com

"Son 90 dakikayı çevrimdışı geçirdikten sonra internete geri dönüyorum"

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"Trump ve Elon Musk"

"Elon Musk bugün bize Donald Trump'ın o gün suikast girişimini gerçekleştirdiğini söyleyecek"

"Elon Musk bugün bize Donald Trump'ın o gün suikast girişimini gerçekleştirdiğini söyleyecek"
twitter.com

"Trump ve Elon kavgasını izliyorum"

"Trump ve Elon kavgasını izliyorum"
twitter.com

'Umarım iki takım da kaybeder'

"Trump'ın Elon'u sınır dışı etmesi çok komik olurdu"

"Trump'ın Elon'u sınır dışı etmesi çok komik olurdu"
twitter.com

"Trump ile Elon Musk arasındaki kavgayı izleyen 49 Afrikalı mülteci"

"Trump ile Elon Musk arasındaki kavgayı izleyen 49 Afrikalı mülteci"
twitter.com
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"Elon ve Trump"

"Elon ve Trump"
twitter.com

"Yarın Trump ve Musk'ın telefon konuşması..."

"Yarın Trump ve Musk'ın telefon konuşması..."
twitter.com

'Sen kapat / Hayır önce sen kapat'

👇

👇
twitter.com

"Şu an Elon Musk"

"Politikada Elon Musk"

"Politikada Elon Musk"
twitter.com
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"Elon Musk ve Trump'ın bu konuyu çözmesinin tek yolu bu"

"Elon Musk ve Trump'ın bu konuyu çözmesinin tek yolu bu"
twitter.com

"Elon Musk şu anda Beyaz Saray'a doğru gidiyor"

"Elon Musk'ın yanındayım"

"Elon Musk'ın yanındayım"
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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