Elon Musk ve Donald Trump Kavgası Küreselde Goygoy Malzemesi Oldu
Elon Musk'ın dün Donald Trump'a yaptığı Epstein atağı sebebiyle ortalık epey karıştı. Önce X kullanıcıları gündemi eleştirirken sonrasında bu kavga büyük bir goygoy malzemesi oldu. Kullanıcılar, Trump ve Musk kavgasını adeta diline doladı.
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Musk'ın öncelikle farklı bir parti kurma fikri gündeme bombagibi düşerken ardından Donald Trump'ın da Epstein dosyasında bulunduğunu iddia etmesi gündemi epey karıştırdı.
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"Facebook gelecek ay bu tweetleri görünce çılgına dönecek"
"Senin ismin artık Elon"
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"Elon Musk bugün bize Donald Trump'ın o gün suikast girişimini gerçekleştirdiğini söyleyecek"
"Trump ve Elon kavgasını izliyorum"
"Trump'ın Elon'u sınır dışı etmesi çok komik olurdu"
"Trump ile Elon Musk arasındaki kavgayı izleyen 49 Afrikalı mülteci"
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"Elon ve Trump"
"Yarın Trump ve Musk'ın telefon konuşması..."
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"Politikada Elon Musk"
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"Elon Musk ve Trump'ın bu konuyu çözmesinin tek yolu bu"
"Elon Musk'ın yanındayım"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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