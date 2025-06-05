Kim Haklı? Donald Trump ve Elon Musk Tartışmasına Son Noktayı Yapay Zeka Koydu!
Uzun süredir sıkı dost oldukları bilinen Elon Musk ve Donald Trump, geçtiğimiz saatlerde yaşanan gelişmeyle adeta gündeme bomba gibi düştü. Elon Musk’ın, Trump’ın adının Epstein dosyasında geçtiğini ima etmesi kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Geçmişte aralarından su sızmayan ikilinin bir anda böylesine bir olayla gündeme gelmesi, herkesin aklına aynı soruyu getirdi: “Bu kavgada kim haklı?'
Biz de Gemini, ChatGPT ve Grok'a sorduk. Bakalım, kimin tarafını tutuyorlar...
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Genel seçimlerden bu yana Elon Musk ve Donald Trump'ın arasından su sızmıyordu.
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ChatGPT, birkaç kez sorduktan sonra 'kısmen' Elon Musk'ı haklı buldu.
Peki ya Elon Musk'ın sahip olduğu sitenin yapay zeka eklentisi olan Grok, Musk'ın tarafını mı tuttu?
Google'ın Gemini'ı da Elon Musk'ın tarafını tuttu!
Peki kim haklı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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