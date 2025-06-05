Yanlarına Yaklaşılmıyor: Egoları Yüzünden Pek Sevilmeyen En Kibirli 5 Burç

Koç burcu insanı doğası gereği hızlı, atak ve hedef odaklıdır. Ancak bu yoğun tempo içinde başkalarının duygularına zaman ayırmakta zorlanabilirler.

Çevresindeki insanların ne hissettiğini anlamak, çoğu zaman öncelikleri arasında yer almaz. Bu durum da onların düşüncesiz ya da bencil olarak algılanmasına neden olabilir.

Koçlar aslında iyi niyetlidir ancak duygusal sinyalleri kaçırdıkları için karşı taraf onların ilgisiz olduğunu düşünebilir.