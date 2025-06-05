Yanlarına Yaklaşılmıyor: Egoları Yüzünden Pek Sevilmeyen En Kibirli 5 Burç
Bazı burçlar, kendilerine duydukları güveni fazlasıyla dışa vurma eğilimde. Kimi zaman bu durum sağlıklı bir öz güven olarak görülse de, kibirli bir tavır olarak da algılanabilir. Özellikle bazı burçlar düşüncelerinden ödün vermemeleri ve sürekli haklı olduklarına inanmalarıyla dikkat çekiyor. İşte astrolojiye göre egolarıyla öne çıkan en kibirli 5 burç…
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Aslan Burcu
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Yay Burcu
Boğa Burcu
Koç Burcu
Kova Burcu
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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