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Kendisi 188, Sevgilisi 60 Santimetre: "Mesafeler" Aşka Engel Değil Diyen Çiftten Dumur Eden Açıklamalar

Kendisi 188, Sevgilisi 60 Santimetre: "Mesafeler" Aşka Engel Değil Diyen Çiftten Dumur Eden Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 23:43

Sarah ve Gabriel çifti, aralarındaki büyük boy farkına rağmen ilişkilerinde mutlu ve uyumlu olduklarını dile getiriyor. Sarah 1.88 metre, Gabriel ise sadece 60 santim boyunda. Çift, aralarındaki 'mesafeye' rağmen hiçbir şeyin onları ayıramayacağını vurguluyor.

Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.ie/fabulous/153098...
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"Mesafeler" aşka engel değil...

"Mesafeler" aşka engel değil...

Sarah Button, 1.88 boyunda, sevgilisi Gabriel Pimentel ise sadece 60 santim. Aralarında epey boy farkı var. Üstelik Sarah 26, Gabriel 45 yaşında ve farklı kıtalarda yaşıyorlar. Sarah Avustralya’da, Gabriel ABD’de.

Fakat ne olursa olsun bu durum aşklarına hiçbir şekilde engel olmamış.

TikTok’ta 250 bini aşkın takipçisi olan Sarah, ilişkisinin çok da “normal” olduğunu söylüyor:

“Hep kendimden kısa adamlarla çıktım ama böyle büyük fark yaşamadım. Gabriel çok kısa, evet, ama bu bizi durdurmadı. İnsanlar bizi biraz tuhaf bakışlarla süzüyor ama önemli olan aynı kalpte varolabilmek.'

“Erkeklerin hayatında en az bir kere 'küçük kaşık' olmanın ne kadar güzel olduğunu anlamalarını isterim.”

“Erkeklerin hayatında en az bir kere 'küçük kaşık' olmanın ne kadar güzel olduğunu anlamalarını isterim.”

Sarah, uzun kadın-kısa erkek ilişkilerinin toplumda daha çok kabul görmesi gerektiğini düşünüyor:

“Kısa erkekler uzun kadınlarla çıkmaktan çekinmesin, bu tür çiftler çok mutlu oluyor.”

Sarah büyürken uzun boylu olmanın zor olduğunu ama artık bunu sevdiğini ve kendine güveninin tam olduğunu söylüyor:

“Artık başımı dik tutuyorum ve fark yaratmanın tadını çıkarıyorum.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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