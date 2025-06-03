Kendisi 188, Sevgilisi 60 Santimetre: "Mesafeler" Aşka Engel Değil Diyen Çiftten Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.thesun.ie/fabulous/153098...
Sarah ve Gabriel çifti, aralarındaki büyük boy farkına rağmen ilişkilerinde mutlu ve uyumlu olduklarını dile getiriyor. Sarah 1.88 metre, Gabriel ise sadece 60 santim boyunda. Çift, aralarındaki 'mesafeye' rağmen hiçbir şeyin onları ayıramayacağını vurguluyor.
Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...
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"Mesafeler" aşka engel değil...
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“Erkeklerin hayatında en az bir kere 'küçük kaşık' olmanın ne kadar güzel olduğunu anlamalarını isterim.”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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