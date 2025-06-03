Kendisi 188, Sevgilisi 60 Santimetre: "Mesafeler" Aşka Engel Değil Diyen Çiftten Dumur Eden Açıklamalar

Sarah Button, 1.88 boyunda, sevgilisi Gabriel Pimentel ise sadece 60 santim. Aralarında epey boy farkı var. Üstelik Sarah 26, Gabriel 45 yaşında ve farklı kıtalarda yaşıyorlar. Sarah Avustralya’da, Gabriel ABD’de.

Fakat ne olursa olsun bu durum aşklarına hiçbir şekilde engel olmamış.

TikTok’ta 250 bini aşkın takipçisi olan Sarah, ilişkisinin çok da “normal” olduğunu söylüyor: