Milyarder YouTuber MrBeast, Düğünü İçin Annesinden Neden Borç Aldığını Açıkladı

“Kişisel olarak çok az nakitim var çünkü kazandığım her şeyi tekrar işime yatırıyorum. Bu yıl yalnızca içerik üretimi için yaklaşık 250 milyon dolar harcayacağız. İronik bir şekilde yaklaşan düğünüm için annemden para borç alıyorum. Ama evet, sahip olduğum şirketlerin kağıt üzerinde yüksek bir değeri var.”