Milyarder YouTuber MrBeast, Düğünü İçin Annesinden Neden Borç Aldığını Açıkladı
Kaynak: https://www.dexerto.com/youtube/mrbea...
YouTube’un en çok kazanan içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Kağıt üzerinde milyarder olduğunu söyleyen MrBeast, yaklaşan düğünü için annesinden borç aldığını açıkladı. Tüm kazancını projelerine ve içeriklerine yeniden yatırdığını belirten MrBeast, banka hesabında neredeyse hiç nakit bulunmadığını söylüyor.
İşte o şaşırtan açıklamalar...
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YouTube’un en çok izlenen içerik üreticilerinden “MrBeast”, milyarder olmasına rağmen yaklaşan düğünü için annesinden borç aldığını açıkladı.
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Donaldson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda da benzer bir açıklamada bulundu.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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