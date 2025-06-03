onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyarder YouTuber MrBeast, Düğünü İçin Annesinden Neden Borç Aldığını Açıkladı

Milyarder YouTuber MrBeast, Düğünü İçin Annesinden Neden Borç Aldığını Açıkladı

Youtube
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 20:33

YouTube’un en çok kazanan içerik üreticilerinden biri olan MrBeast, şaşırtıcı bir itirafta bulundu. Kağıt üzerinde milyarder olduğunu söyleyen MrBeast, yaklaşan düğünü için annesinden borç aldığını açıkladı. Tüm kazancını projelerine ve içeriklerine yeniden yatırdığını belirten MrBeast, banka hesabında neredeyse hiç nakit bulunmadığını söylüyor.

İşte o şaşırtan açıklamalar...

Kaynak: https://www.dexerto.com/youtube/mrbea...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YouTube’un en çok izlenen içerik üreticilerinden “MrBeast”, milyarder olmasına rağmen yaklaşan düğünü için annesinden borç aldığını açıkladı.

YouTube’un en çok izlenen içerik üreticilerinden “MrBeast”, milyarder olmasına rağmen yaklaşan düğünü için annesinden borç aldığını açıkladı.

Dijital dünyada büyük bir servete sahip olan MrBeast, gelirlerinin büyük kısmını içerik üretimine yatırdığını ve kişisel hesabında çok az nakit bulunduğunu ifade etti.

MrBeast, katıldığı “Diary of a CEO” podcast’inde, sunucu Steven Bartlett’in “Milyarder olmadın mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kağıt üzerinde evet, ama banka hesabımda bir milyon dolardan az para var.”

Donaldson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda da benzer bir açıklamada bulundu.

Donaldson, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda da benzer bir açıklamada bulundu.

“Kişisel olarak çok az nakitim var çünkü kazandığım her şeyi tekrar işime yatırıyorum. Bu yıl yalnızca içerik üretimi için yaklaşık 250 milyon dolar harcayacağız. İronik bir şekilde yaklaşan düğünüm için annemden para borç alıyorum. Ama evet, sahip olduğum şirketlerin kağıt üzerinde yüksek bir değeri var.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın