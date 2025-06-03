Kabin Memurlarından Önemli Uyarı: Uçakta Koltuk Değiştirmeden Önce Bir Daha Düşünün
Kaynak: https://nypost.com/2025/06/02/lifesty...
Uçak yolculuklarında sıkça karşılaşılan diğer yolcularla koltuk değiştirme talepleri çoğu zaman iyi niyetle kabul ediliyor. Ancak havayolu personeli bu masum görünen jestin ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda yolcuları uyarıyor.
İşte o açıklamalar...
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Kabin memuru Leanna Coy, TikTok’ta paylaştığı videoda, yolcuların yabancılarla koltuk değiştirirken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
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Dahası bazı havayolu şirketlerinin mobil uygulamaları üzerinden yapılan ödeme sistemlerinin koltuk numarasına tanımlı banka kartı bilgilerine dayandığını hatırlatan Coy, koltuk değiştirme durumunda bu bilgilerin başka bir yolcunun eline geçebileceğine dikkat çekti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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