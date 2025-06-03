Kabin Memurlarından Önemli Uyarı: Uçakta Koltuk Değiştirmeden Önce Bir Daha Düşünün

“Bir kişiyle koltuk değiştirirseniz ve o kişi uçakta kuralları çiğnerse, bu durum sizin adınıza da bir güvenlik riski oluşturabilir” diyen Coy, kendi başına gelen bir olayı örnek gösterdi.

Bir United Airlines uçuşunda, başka bir yolcunun talebi üzerine koltuğunu değiştiren Coy, sonrasında endişelenmeye başladığını şu sözlerle aktardı: