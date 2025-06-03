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Kabin Memurlarından Önemli Uyarı: Uçakta Koltuk Değiştirmeden Önce Bir Daha Düşünün

Kabin Memurlarından Önemli Uyarı: Uçakta Koltuk Değiştirmeden Önce Bir Daha Düşünün

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.06.2025 - 16:58

Uçak yolculuklarında sıkça karşılaşılan diğer yolcularla koltuk değiştirme talepleri çoğu zaman iyi niyetle kabul ediliyor. Ancak havayolu personeli bu masum görünen jestin ciddi sonuçlara yol açabileceği konusunda yolcuları uyarıyor.

İşte o açıklamalar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/06/02/lifesty...
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Kabin memuru Leanna Coy, TikTok’ta paylaştığı videoda, yolcuların yabancılarla koltuk değiştirirken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kabin memuru Leanna Coy, TikTok’ta paylaştığı videoda, yolcuların yabancılarla koltuk değiştirirken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

“Bir kişiyle koltuk değiştirirseniz ve o kişi uçakta kuralları çiğnerse, bu durum sizin adınıza da bir güvenlik riski oluşturabilir” diyen Coy, kendi başına gelen bir olayı örnek gösterdi.

Bir United Airlines uçuşunda, başka bir yolcunun talebi üzerine koltuğunu değiştiren Coy, sonrasında endişelenmeye başladığını şu sözlerle aktardı:

“Ya bu kadın kalkıp tuvalette sigara içmeye kalkarsa? Benim adım artık o koltukta, sorumluluk da bana ait olabilir.”

Dahası bazı havayolu şirketlerinin mobil uygulamaları üzerinden yapılan ödeme sistemlerinin koltuk numarasına tanımlı banka kartı bilgilerine dayandığını hatırlatan Coy, koltuk değiştirme durumunda bu bilgilerin başka bir yolcunun eline geçebileceğine dikkat çekti.

Dahası bazı havayolu şirketlerinin mobil uygulamaları üzerinden yapılan ödeme sistemlerinin koltuk numarasına tanımlı banka kartı bilgilerine dayandığını hatırlatan Coy, koltuk değiştirme durumunda bu bilgilerin başka bir yolcunun eline geçebileceğine dikkat çekti.

“Uçuş görevlisine ‘Koltuk değiştirdim ama kart bilgilerim uygulamada tanımlı, bu kişi şimdi benim kartımla alışveriş yapabilir mi?’ diye sordum. Aldığım cevap ‘Evet, teknik olarak mümkün’ oldu,” diyen Coy, bu durumun da kaygı yaratabileceğini ifade etti.

Elbette bu durum her zaman kötü niyetli bir sonucu beraberinde getirmiyor. Coy, “Bu kadının beni dolandırmaya çalıştığını düşünmüyorum. Ancak yine de dikkat edilmesi gereken bir durum,” diyerek konuyu özetledi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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