Fiziksel Engelli Adam ve Eşi, Kendilerine Sıkça Sorulan O İlginç Soruya İsyan Etti

“Hakkımızda cinsel hayatımız olmadığı iddiasıyla başlayan tacizler oldu' ifadelerini kullandı.

Çift, bazı kişilerin engelli bireylerin cinsel ilişkiye rıza gösteremeyeceği ve bu nedenle ilişkilerinin “yasadışı” olduğu yönünde düşüncelerinin de yaygın olduğunu belirtti. Shane, bu tür önyargıların engelli bireylerin çekiciliklerini ve ilişki kurma haklarını görmezden geldiğini vurguladı.

Çift, engelli bireylerin sağlıklı, mutlu ve aktif cinsel hayat sürdüğünü kanıtlamaya devam ederken toplumun bu yanılgıları bir an önce geride bırakması gerektiğini ifade etti.