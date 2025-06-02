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Fiziksel Engelli Adam ve Eşi, Kendilerine Sıkça Sorulan O İlginç Soruya İsyan Etti

Fiziksel Engelli Adam ve Eşi, Kendilerine Sıkça Sorulan O İlginç Soruya İsyan Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 15:36

Fiziksel engelli birey Shane Burcaw ve eşi Hannah Aylward, sosyal medyada sıkça maruz kaldıkları önyargılara karşı sessizliğini bozdu. İlişkilerine yönelik ısrarla sorulan, mahremiyet sınırlarını aşan sorulara artık tahammül edemediklerini söyleyen çift, bu sefer sürekli sorulan o soruya cevap verdi.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/sex-and-r...
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Shane Burcaw ve Hannah Aylward, 2020 yılında dünyaevine girdiler.

Shane Burcaw ve Hannah Aylward, 2020 yılında dünyaevine girdiler.

Shane, ağır kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor. Çift, ilişkileri hakkında sıkça karşılaştıkları yanlış anlamaları sosyal medya ve podcast üzerinden dile getiriyor.

Kendilerine sıkça sorulan o soruya isyan ettiler!

Kendilerine sıkça sorulan o soruya isyan ettiler!

Son yayınladıkları videoda, en çok karşılaştıkları 19 yanılgıyı tartışan çift, özellikle “engelli bireylerin cinsel hayatı olmadığı” yönündeki soruları ele aldı. Shane Burcaw, bu yanlış anlamanın yıllardır devam ettiğini belirterek, “Eğer biraz araştırma yapsalardı veya benzer çiftlerin hayatlarını görselerdi, engelli bireylerin de cinsel hayatlarının olduğunu kolayca anlayabilirlerdi” dedi.

Hannah Aylward ise sosyal medyada çeşitli hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

Hannah Aylward ise sosyal medyada çeşitli hakaretlere maruz kaldığını söyledi.

“Hakkımızda cinsel hayatımız olmadığı iddiasıyla başlayan tacizler oldu' ifadelerini kullandı.

Çift, bazı kişilerin engelli bireylerin cinsel ilişkiye rıza gösteremeyeceği ve bu nedenle ilişkilerinin “yasadışı” olduğu yönünde düşüncelerinin de yaygın olduğunu belirtti. Shane, bu tür önyargıların engelli bireylerin çekiciliklerini ve ilişki kurma haklarını görmezden geldiğini vurguladı.

Çift, engelli bireylerin sağlıklı, mutlu ve aktif cinsel hayat sürdüğünü kanıtlamaya devam ederken toplumun bu yanılgıları bir an önce geride bırakması gerektiğini ifade etti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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