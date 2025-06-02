Fiziksel Engelli Adam ve Eşi, Kendilerine Sıkça Sorulan O İlginç Soruya İsyan Etti
Kaynak: https://www.unilad.com/news/sex-and-r...
Fiziksel engelli birey Shane Burcaw ve eşi Hannah Aylward, sosyal medyada sıkça maruz kaldıkları önyargılara karşı sessizliğini bozdu. İlişkilerine yönelik ısrarla sorulan, mahremiyet sınırlarını aşan sorulara artık tahammül edemediklerini söyleyen çift, bu sefer sürekli sorulan o soruya cevap verdi.
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Shane Burcaw ve Hannah Aylward, 2020 yılında dünyaevine girdiler.
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Kendilerine sıkça sorulan o soruya isyan ettiler!
Hannah Aylward ise sosyal medyada çeşitli hakaretlere maruz kaldığını söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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