Hiç Acımaları Yok: İnsanların Duygularıyla Hiç Çekinmeden Oynayan 5 Burç

Aslan burcu, beğenilme ve takdir edilme arzusuyla hareket eden bir burçtur. Kendine olan güveni ve sahne ışığını üzerindeki tutma isteği, karşısındaki kişiye başlangıçta yoğun bir ilgi olarak yansıyabilir. Ancak bu ilgi, sadece karşısındakine değil, çevresindeki diğer kişilere de yöneldiğinde problem yaratabilir. İlginin istikrarı sağlanamazsa, duygusal olarak karşı tarafın kendini ikinci planda hissetmesine neden olabilir.