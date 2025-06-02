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Onur Derecesiyle Bitirdi: 74 Yaşında Üniversite Okumaya Karar Veren Babaannenin İlham Verici Hikayesi

Onur Derecesiyle Bitirdi: 74 Yaşında Üniversite Okumaya Karar Veren Babaannenin İlham Verici Hikayesi

üniversite
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 11:13

New York’ta yaşayan 74 yaşındaki Dorotea Levy de Szekely, Hunter College’dan onur derecesiyle mezun olarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. Uzun yıllar ertelenen eğitim hayalini ileri yaşta gerçekleştiren Levy de Szekely, üç farklı bölümde lisans eğitimi alarak üniversite hayatını başarıyla tamamladı.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/05/30/lifesty...
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New York’ta yaşayan üç torun sahibi Dorotea Levy de Szekely, 74 yaşında üniversite mezun olarak hayatına yeni bir sayfa açtı.

New York’ta yaşayan üç torun sahibi Dorotea Levy de Szekely, 74 yaşında üniversite mezun olarak hayatına yeni bir sayfa açtı.

Dorotea Levy de Szekely’nin üniversiteye giden yolu alışılmışın oldukça dışında. Arjantin doğumlu Dorotea, öğrenmeye olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmemiş. Ancak ilkokulda yaşadığı olumsuz bir deneyim nedeniyle yükseköğretimi uzun süre ertelemiş.

İlkokul öğretmeninin “Hiçbir zaman liseyi bile bitiremezsin” yönündeki kırıcı sözleri, eğitim hayatına ara vermesine neden olmuş.

New York Post'un haberine göre, 2017 yılında New York’taki Borough of Manhattan Community College’a kaydolarak bu hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

New York Post'un haberine göre, 2017 yılında New York’taki Borough of Manhattan Community College’a kaydolarak bu hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.

2019 yılında 4.0 not ortalamasıyla mezun oldu ve dönem birincisi olarak dikkat çekti. Ardından Hunter College’da eğitimine devam etti ve Alman Dili ve Edebiyatı, İngilizce (yaratıcı yazarlık odaklı) ve Güzel Sanatlar olmak üzere üç ana dalda lisans eğitimi aldı. Mezuniyetini ise 3.98 gibi yüksek bir ortalamayla tamamladı.

“Yaş, öğrenmenin önünde engel değil”

“Yaş, öğrenmenin önünde engel değil”

Dorotea Levy de Szekely, eğitimin yaşam boyu süren bir süreç olduğuna inanıyor. Kendi deyimiyle, “Yaşınızı bir kafese çevirmemelisiniz.”

Üniversite yıllarında yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda kurduğu arkadaşlıklarla da öne çıktı. Sınıf arkadaşlarının çoğu torunu yaşındaydı. 20 yaşındaki bir sınıf arkadaşıyla yakın arkadaşlık kuran Dorotea, bu arkadaşının mezuniyet töreninde kendisini desteklemesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Mezuniyetin ardından ise birçok genç mezun gibi bir ‘gap year’ planlıyor. Ancak onun tatil rotası sırt çantasıyla Avrupa değil; kitaplarla dolu bir yıl olacak. Dorotea bu süreçte Hunter College’ın Almanca bölümünde gönüllü destek sağlamayı ve ardından CUNY bünyesindeki bir üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisansa başlamayı hedefliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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