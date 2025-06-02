Onur Derecesiyle Bitirdi: 74 Yaşında Üniversite Okumaya Karar Veren Babaannenin İlham Verici Hikayesi

Dorotea Levy de Szekely, eğitimin yaşam boyu süren bir süreç olduğuna inanıyor. Kendi deyimiyle, “Yaşınızı bir kafese çevirmemelisiniz.”

Üniversite yıllarında yalnızca akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda kurduğu arkadaşlıklarla da öne çıktı. Sınıf arkadaşlarının çoğu torunu yaşındaydı. 20 yaşındaki bir sınıf arkadaşıyla yakın arkadaşlık kuran Dorotea, bu arkadaşının mezuniyet töreninde kendisini desteklemesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Mezuniyetin ardından ise birçok genç mezun gibi bir ‘gap year’ planlıyor. Ancak onun tatil rotası sırt çantasıyla Avrupa değil; kitaplarla dolu bir yıl olacak. Dorotea bu süreçte Hunter College’ın Almanca bölümünde gönüllü destek sağlamayı ve ardından CUNY bünyesindeki bir üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisansa başlamayı hedefliyor.