Onur Derecesiyle Bitirdi: 74 Yaşında Üniversite Okumaya Karar Veren Babaannenin İlham Verici Hikayesi
Kaynak: https://nypost.com/2025/05/30/lifesty...
New York’ta yaşayan 74 yaşındaki Dorotea Levy de Szekely, Hunter College’dan onur derecesiyle mezun olarak dikkat çeken bir başarıya imza attı. Uzun yıllar ertelenen eğitim hayalini ileri yaşta gerçekleştiren Levy de Szekely, üç farklı bölümde lisans eğitimi alarak üniversite hayatını başarıyla tamamladı.
İşte detaylar...
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New York’ta yaşayan üç torun sahibi Dorotea Levy de Szekely, 74 yaşında üniversite mezun olarak hayatına yeni bir sayfa açtı.
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New York Post'un haberine göre, 2017 yılında New York’taki Borough of Manhattan Community College’a kaydolarak bu hayalini gerçekleştirmeye karar verdi.
“Yaş, öğrenmenin önünde engel değil”
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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