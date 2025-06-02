Araştırmaya Göre Kadınlar Potansiyel Arkadaşlarını Kokularından Anlayabiliyor
Kaynak: https://www.lab-worldwide.com/women-i...
Yeni biriyle tanıştığınızda aranızda hemen bir yakınlık hissediyorsanız bunda yalnızca sohbetin değil, kokunun da payı olabilir. Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, kadınların potansiyel arkadaşlarını koku yoluyla fark etme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.
İşte detaylar...
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Cornell Üniversitesi araştırmacıları, kadınların sosyal bağ kurma sürecinde kokunun düşündüğümüzden çok daha etkili olduğunu ortaya koydu.
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“The Interactive Role of Odor Associations in Friendship Preferences” başlıklı makale, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.
Araştırmanın başyazarı olan Psikoloji Profesörü Vivian Zayas, şu değerlendirmede bulundu:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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