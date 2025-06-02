Araştırmaya Göre Kadınlar Potansiyel Arkadaşlarını Kokularından Anlayabiliyor

“İnsanlar yüz yüze etkileşimlerde çok sayıda bilgi alıyor. Ancak koku, genellikle farkında olmadan devreye giren ama etkili bir faktör. Bu da sosyal tercihlerin bir kısmının bilinçdışı düzeyde belirlendiğini gösteriyor.”

Araştırmacılar, insanların yalnızca doğal vücut kokularını değil; sabun, parfüm, evcil hayvan, yiyecek gibi faktörlerin birleşiminden oluşan ve kişiye özgü olan “diplomatik kokularını” değerlendirdi. Bu karma koku profili, bireylerin sosyal dünyada bıraktığı izlenim açısından önemli bir rol oynuyor.

Araştırma ayrıca ilginç bir döngüye de işaret ediyor: Kokulara dair olumlu izlenimler, yüz yüze etkileşimleri daha verimli hale getirirken, etkileşimin kalitesi de kokuya dair algıyı değiştirebiliyor.