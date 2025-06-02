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Araştırmaya Göre Kadınlar Potansiyel Arkadaşlarını Kokularından Anlayabiliyor

Araştırmaya Göre Kadınlar Potansiyel Arkadaşlarını Kokularından Anlayabiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2025 - 10:16

Yeni biriyle tanıştığınızda aranızda hemen bir yakınlık hissediyorsanız bunda yalnızca sohbetin değil, kokunun da payı olabilir. Cornell Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, kadınların potansiyel arkadaşlarını koku yoluyla fark etme eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.lab-worldwide.com/women-i...
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Cornell Üniversitesi araştırmacıları, kadınların sosyal bağ kurma sürecinde kokunun düşündüğümüzden çok daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, kadınlar yeni tanıştıkları kişilerin arkadaşlık potansiyelini birkaç dakika içinde, büyük ölçüde kokusal ipuçlarına dayanarak değerlendirebiliyor.

“The Interactive Role of Odor Associations in Friendship Preferences” başlıklı makale, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Araştırma, heteroseksüel kadınlar arasında gerçekleştirilen bir deney üzerinden yürütüldü.

Katılımcılar, daha önce hiç tanımadıkları kişilere ait tişörtleri koklayarak “arkadaşlık potansiyelini” değerlendirdiler. Daha sonra bu tişörtlerin sahipleriyle dört dakikalık yüz yüze sohbetler gerçekleştirdiler. İlginç biçimde, katılımcıların kokulara dair ilk izlenimleri, sonraki yüz yüze etkileşimdeki olumlu ya da olumsuz değerlendirmeleriyle büyük ölçüde örtüştü.

Araştırmanın başyazarı olan Psikoloji Profesörü Vivian Zayas, şu değerlendirmede bulundu:

Araştırmanın başyazarı olan Psikoloji Profesörü Vivian Zayas, şu değerlendirmede bulundu:

“İnsanlar yüz yüze etkileşimlerde çok sayıda bilgi alıyor. Ancak koku, genellikle farkında olmadan devreye giren ama etkili bir faktör. Bu da sosyal tercihlerin bir kısmının bilinçdışı düzeyde belirlendiğini gösteriyor.”

Araştırmacılar, insanların yalnızca doğal vücut kokularını değil; sabun, parfüm, evcil hayvan, yiyecek gibi faktörlerin birleşiminden oluşan ve kişiye özgü olan “diplomatik kokularını” değerlendirdi. Bu karma koku profili, bireylerin sosyal dünyada bıraktığı izlenim açısından önemli bir rol oynuyor.

Araştırma ayrıca ilginç bir döngüye de işaret ediyor: Kokulara dair olumlu izlenimler, yüz yüze etkileşimleri daha verimli hale getirirken, etkileşimin kalitesi de kokuya dair algıyı değiştirebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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