Ünlü Rock Grubu Guns N’ Roses, İstanbul Konseri Öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi Andı
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24 Ocak sabahı, Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir pazara kaykay malzemesi almaya gitmişti.
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Rock müziğinin efsane ismi Guns N’ Roses da İstanbul konseri öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.
İşte o anlar:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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