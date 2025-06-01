Ünlü Rock Grubu Guns N’ Roses, İstanbul Konseri Öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi Andı

Orada çıkan tartışma sonucu Mattia beş kez bıçaklandı, yere düştükten sonra tekmelendi. Ağır yaralanan Mattia, hastaneye kaldırılsa da 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. O günden bu yana aile başta olmak üzere birçok kişi Mattia için adalet aradı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.