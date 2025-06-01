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Ünlü Rock Grubu Guns N’ Roses, İstanbul Konseri Öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi Andı

Ünlü Rock Grubu Guns N’ Roses, İstanbul Konseri Öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi Andı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 22:20

Ünlü Rock efsanesi Guns N' Roses, İstanbul'da vereceği konser öncesi yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz haftalarda öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı. Paylaşımında 'Rest in Peace' (Huzur içinde yat) ifadelerine yer veren grup takdir topladı.

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24 Ocak sabahı, Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir pazara kaykay malzemesi almaya gitmişti.

24 Ocak sabahı, Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'ndeki bir pazara kaykay malzemesi almaya gitmişti.

Orada çıkan tartışma sonucu Mattia beş kez bıçaklandı, yere düştükten sonra tekmelendi. Ağır yaralanan Mattia, hastaneye kaldırılsa da 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. O günden bu yana aile başta olmak üzere birçok kişi Mattia için adalet aradı. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Rock müziğinin efsane ismi Guns N’ Roses da İstanbul konseri öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.

Rock müziğinin efsane ismi Guns N’ Roses da İstanbul konseri öncesi Mattia Ahmet Minguzzi'yi andı.

Arka planda “Knockin' on Heaven’s Door” (Cennetin Kapısını Çalıyorum) şarkısıyla yapılan paylaşımda “Rest in peace”, Türkçesiyle “Huzur içinde yat” ifadelerine yer verildi.

İşte o anlar:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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