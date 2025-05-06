Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde , Ahmet Minguizzi’yi öldüren katil ve suç ortağının olay sonrasında Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluşarak onlara Ahmet’i nasıl bıçakladığını anlattığı görülüyor!
KAYNAK: NTV
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Ocak ayında Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin ortaya yeni görüntüler çıktı.
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Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor.
Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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