onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Mattia Ahmet Minguzzi Cinayetinde Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.05.2025 - 09:09 Son Güncelleme: 06.05.2025 - 09:40

Geçtiğimiz Ocak ayında Kadıköy'de arkadaşlarıyla gittiği pazarda bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde , Ahmet Minguizzi’yi öldüren katil ve suç ortağının olay sonrasında Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluşarak onlara Ahmet’i nasıl bıçakladığını anlattığı görülüyor!

KAYNAK: NTV

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ocak ayında Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin ortaya yeni görüntüler çıktı.

Ocak ayında Kadıköy’de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin ortaya yeni görüntüler çıktı.

15 yaşındaki Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de kaykay malzemesi almaya gittiği pazarda iki kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve 9 Şubat'ta da hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetmişti. Cinayete ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor.

Dava dosyasına giren görüntülerde, katil ve suç ortağının olay sonrası Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştuğu anlar yer alıyor.

Katilin metrobüs durağındaki arkadaşlarına Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını gülerek anlattığı görülüyor.

Arkadaşlarıyla birlikte metrobüse binen katil ve suç ortağı bu görüntülerden kısa bir süre sonra yakalanmıştı. Her ikisinin de daha önce çok sayıda sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı.

Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu.

Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edilmesiyle ilgili de duruşma tarihi belli oldu.

Tutuklu sanık Duran Aydın ilk kez 27 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

Mahkeme, Mattia Ahmet'in babası müşteki Andrea Minguzzi hakkında da duruşmaya zorla getirme emri çıkardı.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın