İzlenme Uğruna Hayatından Oldu: 45 Metre Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybeden TikTok Fenomeni Gündemde
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Sosyal medyada görünür olmanın bedeli bu kez bir cana mal oldu.
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Tijana, tatil için gittiği Budva’da parasailing (deniz paraşütü) yaparken, iddialara göre viral olacak bir video çekme amacıyla güvenlik kemerini çıkardı.
O anlar kameraya böyle yansıdı:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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Bu bildiğin intihar etmiş..
Doğal seçilim 😒
Hayattaki en büyük amacını başarmış. İzlenme rekorlarını kırmış. Ne oldu şimdi? Neye yaradı?