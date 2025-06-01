onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İzlenme Uğruna Hayatından Oldu: 45 Metre Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybeden TikTok Fenomeni Gündemde

İzlenme Uğruna Hayatından Oldu: 45 Metre Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybeden TikTok Fenomeni Gündemde

Tiktok
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2025 - 23:24

Sosyal medyada görünür olma çabası bir genç kızın hayatını aldı. Sırbistanlı TikTok fenomeni Tijana Radonjić, Karadağ’da parasailing yaparken çekmeye çalıştığı bir video sırasında 45 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi. Henüz 19 yaşındaydı.

İşte olayın detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada görünür olmanın bedeli bu kez bir cana mal oldu.

Sosyal medyada görünür olmanın bedeli bu kez bir cana mal oldu.

TikTok’ta çektiği videolarla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşan 19 yaşındaki Sırp fenomen Tijana Radonjić, Karadağ’ın Budva kentinde yaşanan trajik bir kazada hayatını kaybetti.

Tijana, tatil için gittiği Budva’da parasailing (deniz paraşütü) yaparken, iddialara göre viral olacak bir video çekme amacıyla güvenlik kemerini çıkardı.

O anlar kameraya böyle yansıdı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ozzymandias27

Bu bildiğin intihar etmiş..

ayzin

Doğal seçilim 😒

Jonathan

Hayattaki en büyük amacını başarmış. İzlenme rekorlarını kırmış. Ne oldu şimdi? Neye yaradı?