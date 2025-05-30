Yazar İsmihan Şimşek, "Tekno Dindarlık Nedir?" Sorusunu Cevapladı

Şimşek'in anlattığına göre, dini yaşarken teknolojiden de yardım alan kişilere tekno dindar deniyor. En basitinden 'zikirmatiğin' bile bundan yıllar önce hayatımıza girmesi aslında bu kavramın bir ürünü.

Besmele çeken bardaklar, namaz kıldıran seccadeler... Aslında teknolojinin mantıklı bir şekilde dine uyarlanmasının birer örnekleri.

Peki bilimsel makalelerde 'Tekno dindarlık' nasıl geçiyor?

Tekno dindarlık, dijital teknolojilerin dini inanç ve uygulamalarla nasıl etkileşime girdiğini anlamaya yönelik önemli bir alandır. Bu alandaki bilimsel çalışmalar, dijital ortamların dini deneyimleri nasıl dönüştürdüğünü ve bireylerin bu yeni ortamlarda nasıl dini kimlikler geliştirdiğini gösteriyor.Heidi Campbell'in 'Digital Religion' adlı çalışması, dijital ortamların dini uygulamaları nasıl dönüştürdüğünü ve bireylerin bu yeni ortamlarda nasıl dini kimlikler geliştirdiğini incelerken Suud Sarim Karimullah'ın araştırması, teknolojinin dini etkileşimleri nasıl şekillendirdiğini ve bireylerin dini deneyimlerini dijital araçlar aracılığıyla nasıl yaşadığını ele alıyor.