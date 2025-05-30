Yazar İsmihan Şimşek, "Tekno Dindarlık Nedir?" Sorusunu Cevapladı

Son zamanlarda teknoloji hayatımızın birçok kısmına entegre. Peki din olgusu son derece dogmatik bir şeyken nasıl oldu da dinlere ayak uydurabildi? Yazar İsmihan Şimşek, 'Tekno dindarlık nedir?' sorusunu cevaplayarak bu konuya ışık tuttu. Uzun zamandır bu kavram, birçok bilimsel makalede de kendisine yer buluyor.
İşte detaylar...
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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dini pratikler bazı çerçeveler içerisinde yorumlanabiliyor.
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İsterseniz önce o anları bir izleyelim.
Tekno dindarlık nedir?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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