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Yazar İsmihan Şimşek, "Tekno Dindarlık Nedir?" Sorusunu Cevapladı

Yazar İsmihan Şimşek, "Tekno Dindarlık Nedir?" Sorusunu Cevapladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2025 - 21:57

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Son zamanlarda teknoloji hayatımızın birçok kısmına entegre. Peki din olgusu son derece dogmatik bir şeyken nasıl oldu da dinlere ayak uydurabildi? Yazar İsmihan Şimşek, 'Tekno dindarlık nedir?' sorusunu cevaplayarak bu konuya ışık tuttu. Uzun zamandır bu kavram, birçok bilimsel makalede de kendisine yer buluyor.

İşte detaylar...

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Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dini pratikler bazı çerçeveler içerisinde yorumlanabiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dini pratikler bazı çerçeveler içerisinde yorumlanabiliyor.

Yazar İsmihan Şimşek de paylaştığı son videoda 'Tekno dindar kimdir?' ve 'Tekno dindarlık nedir?' sorularını cevapladı.

İsterseniz önce o anları bir izleyelim.

Tekno dindarlık nedir?

Tekno dindarlık nedir?

Şimşek'in anlattığına göre, dini yaşarken teknolojiden de yardım alan kişilere tekno dindar deniyor. En basitinden 'zikirmatiğin' bile bundan yıllar önce hayatımıza girmesi aslında bu kavramın bir ürünü.

Besmele çeken bardaklar, namaz kıldıran seccadeler... Aslında teknolojinin mantıklı bir şekilde dine uyarlanmasının birer örnekleri.

Peki bilimsel makalelerde 'Tekno dindarlık' nasıl geçiyor?

Tekno dindarlık, dijital teknolojilerin dini inanç ve uygulamalarla nasıl etkileşime girdiğini anlamaya yönelik önemli bir alandır. Bu alandaki bilimsel çalışmalar, dijital ortamların dini deneyimleri nasıl dönüştürdüğünü ve bireylerin bu yeni ortamlarda nasıl dini kimlikler geliştirdiğini gösteriyor.Heidi Campbell'in 'Digital Religion' adlı çalışması, dijital ortamların dini uygulamaları nasıl dönüştürdüğünü ve bireylerin bu yeni ortamlarda nasıl dini kimlikler geliştirdiğini incelerken Suud Sarim Karimullah'ın araştırması, teknolojinin dini etkileşimleri nasıl şekillendirdiğini ve bireylerin dini deneyimlerini dijital araçlar aracılığıyla nasıl yaşadığını ele alıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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