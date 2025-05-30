Kediler Neden Durduk Yere Ortadan Kaybolup Yalnız Kalmak İster?
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Ev ortamında sevgiyi fazlasıyla hisseden bir kedi, zaman zaman sessiz köşelere çekilip saatlerce ortadan kaybolabilir.
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Kediler evcilleşmiş olsa da atalarından kalan bazı davranış kalıplarını hala taşırlar.
Kediler çevresel uyaranlara karşı oldukça hassastır.
Her kedinin ev içerisinde kendine ait, dokunulmaz bir bölgesi olmalı.
Birçok kedi sahibi, kedisinin kendisinden uzaklaşmasını yanlış yorumlayabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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