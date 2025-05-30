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Kediler Neden Durduk Yere Ortadan Kaybolup Yalnız Kalmak İster?

Kediler Neden Durduk Yere Ortadan Kaybolup Yalnız Kalmak İster?

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2025 - 19:14

Evde sevgiyle büyüyen bir kedi bile bazen hiçbir sebep yokmuş gibi ortadan kaybolabilir. Koltuğun altına saklanır, kimse dokunmasın ister, adeta kendi dünyasına çekilir. Peki ama mutlu ve güvende hissederken neden bu kadar yalnız kalma ihtiyacı duyar?

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Ev ortamında sevgiyi fazlasıyla hisseden bir kedi, zaman zaman sessiz köşelere çekilip saatlerce ortadan kaybolabilir.

Ev ortamında sevgiyi fazlasıyla hisseden bir kedi, zaman zaman sessiz köşelere çekilip saatlerce ortadan kaybolabilir.

Bu durum birçok kedi sahibinde “Bize küstü mü?”, “Bir sorunu mu var?” gibi sorulara yol açsa da, kedilerin yalnız kalma ihtiyacı aslında oldukça doğal ve sağlıklı bir davranıştır.

Peki kediler neden durduk yere yalnız kalmak ister?

Kediler evcilleşmiş olsa da atalarından kalan bazı davranış kalıplarını hala taşırlar.

Kediler evcilleşmiş olsa da atalarından kalan bazı davranış kalıplarını hala taşırlar.

Bunlardan biri de yalnız avlanma içgüdüsüdür. Köpeklerin aksine sürü halinde hareket etmeyen kediler, tarih boyunca bağımsız şekilde avlanmışlardır. Bu bireysel yapı günümüzde bile onların kendi başlarına zaman geçirme ihtiyacını doğurur.

Kediler çevresel uyaranlara karşı oldukça hassastır.

Kediler çevresel uyaranlara karşı oldukça hassastır.

Evdeki sesler, ani hareketler, kalabalık misafirler ya da günlük rutin dışı aktiviteler onları strese sokabilir. Zaman zaman yalnız kalmak, kedilerin bu uyaranlardan uzaklaşıp psikolojik olarak denge bulmalarına yardımcı olur. Kısacası yalnızlık onlar için bir çeşit “zihinsel detoks” anlamına gelir.

Her kedinin ev içerisinde kendine ait, dokunulmaz bir bölgesi olmalı.

Her kedinin ev içerisinde kendine ait, dokunulmaz bir bölgesi olmalı.

Bu bir koltuk arkası, bir karton kutu, bir pencere önü ya da basit bir battaniye bile olabilir. Kediler bu alanlarda hem fiziksel hem de duygusal olarak güvende hissederler. Eğer bu alanlara ihtiyaç duyduklarında ulaşamazlarsa huzursuzluk ve stres belirtileri gösterebilirler.

Birçok kedi sahibi, kedisinin kendisinden uzaklaşmasını yanlış yorumlayabilir.

Oysa ki bir kedinin zaman zaman yalnız kalmak istemesi sahibini sevmediği anlamına gelmez. Aksine birlikte yaşadığı insana güvenen bir kedi, gerektiğinde kendi alanına çekilmekten çekinmez. Bu davranış kedinin evdeki ortamı güvenli bulduğunun bir göstergesidir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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