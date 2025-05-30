Kediler Neden Durduk Yere Ortadan Kaybolup Yalnız Kalmak İster?

Bu bir koltuk arkası, bir karton kutu, bir pencere önü ya da basit bir battaniye bile olabilir. Kediler bu alanlarda hem fiziksel hem de duygusal olarak güvende hissederler. Eğer bu alanlara ihtiyaç duyduklarında ulaşamazlarsa huzursuzluk ve stres belirtileri gösterebilirler.