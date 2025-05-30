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"Yılda 7 Milyon TL'den Az Kazanan Erkeklerle Asla Görüşmem" Diyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

"Yılda 7 Milyon TL'den Az Kazanan Erkeklerle Asla Görüşmem" Diyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
30.05.2025 - 18:10

32 yaşındaki Alicia Davis isimli bir içerik üreticisi, geçtiğimiz günlerde erkeklerle alakalı kriterlerini paylaşarak ağızları açık bıraktı. 7 milyondan az kazanan erkekle birlikte olmayacağını söyleyen kadın, erkekler konusunda bazı sert kurallar koymayı da ihmal etmiyor.

Gelin, Alicia'nın açıklamalarına beraber bakalım...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Sizleri 32 yaşındaki Alicia Davis ile tanıştıralım. Kendisi, geçtiğimiz günlerde aşk hayatını paylaşarak dumur etti.

Sizleri 32 yaşındaki Alicia Davis ile tanıştıralım. Kendisi, geçtiğimiz günlerde aşk hayatını paylaşarak dumur etti.

Buluştuğu ve sevgili olduğu erkeklere bazı şartlar koşan Alicia, 150 bin sterlin (yaklaşık 8 milyon TL) kazanmayan erkekle birlikte olmam diyor.

'Ben ne istediğimi biliyorum, bu kadar basit'

Bir zamanlar yılda 46 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon TL) maaşla çalışan Alicia, şu an 280 bin sterlin (14 milyon sterlin TL) kazanıyor ve hayatındaki standartları da ona göre belirliyor.

Kendisine yöneltilen "Bu talepler fazla değil mi?" eleştirilerine ise cevap vermekten çekinmiyor.

Kendisine yöneltilen "Bu talepler fazla değil mi?" eleştirilerine ise cevap vermekten çekinmiyor.

“İnsanlar net olamayanlardan hoşlanmaz. Ama ben netim. Bu da rahatsız ediyor.”

Alicia'nın aradığı erkek profili de oldukça detaylı: En az 150 bin sterlin gelir, sadık, daha önce aldatmamış, kaslı, dövmeli, koyu saçlı, duygusal zekâsı yüksek, temiz ve şık giyinen yatakta da 'standartların üstü' olmalıymış.

Arkadaşları ve ailesi onun bu tavrını “biraz sert” bulsa da, onu destekliyor.

'İlişkilerde ıvır zıvır insanlarla vakit kaybetmeyeceğim,' diyen Alicia, 'Başarılı ve duygusal zekâsı yüksek insanlar zaten beni anlayacaktır,' diye ekliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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