"Yılda 7 Milyon TL'den Az Kazanan Erkeklerle Asla Görüşmem" Diyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
32 yaşındaki Alicia Davis isimli bir içerik üreticisi, geçtiğimiz günlerde erkeklerle alakalı kriterlerini paylaşarak ağızları açık bıraktı. 7 milyondan az kazanan erkekle birlikte olmayacağını söyleyen kadın, erkekler konusunda bazı sert kurallar koymayı da ihmal etmiyor.
Gelin, Alicia'nın açıklamalarına beraber bakalım...
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Sizleri 32 yaşındaki Alicia Davis ile tanıştıralım. Kendisi, geçtiğimiz günlerde aşk hayatını paylaşarak dumur etti.
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Kendisine yöneltilen "Bu talepler fazla değil mi?" eleştirilerine ise cevap vermekten çekinmiyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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