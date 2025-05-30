"Yılda 7 Milyon TL'den Az Kazanan Erkeklerle Asla Görüşmem" Diyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar

“İnsanlar net olamayanlardan hoşlanmaz. Ama ben netim. Bu da rahatsız ediyor.”

Alicia'nın aradığı erkek profili de oldukça detaylı: En az 150 bin sterlin gelir, sadık, daha önce aldatmamış, kaslı, dövmeli, koyu saçlı, duygusal zekâsı yüksek, temiz ve şık giyinen yatakta da 'standartların üstü' olmalıymış.

Arkadaşları ve ailesi onun bu tavrını “biraz sert” bulsa da, onu destekliyor.

'İlişkilerde ıvır zıvır insanlarla vakit kaybetmeyeceğim,' diyen Alicia, 'Başarılı ve duygusal zekâsı yüksek insanlar zaten beni anlayacaktır,' diye ekliyor.