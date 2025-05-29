Beethoven Gerçekte Nasıl Görünüyor? Bilim İnsanları, Ünlü Bestecinin Yüzünü Dijital Olarak Yeniden Oluşturdu

Bulgular farklı şeyleri de gün yüzüne çıkardı!

2023 yılında Current Biology dergisinde yayımlanan bir DNA araştırması, Beethoven’ın yaşamı boyunca karşılaştığı sağlık sorunlarına dair önemli veriler sundu. Besteciye ait olduğu doğrulanan beş saç telinden elde edilen genetik analizler, Beethoven’ın karaciğer yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiğine işaret etmektedir. Bu durumun; kronik alkol tüketimi, hepatit B enfeksiyonu ve genetik yatkınlık gibi birden fazla faktörün birleşimiyle ortaya çıktığı tespit edildi.

Ayrıca Beethoven’ın 1821 yılından itibaren sarılık nöbetleri geçirdiği ve bu semptomların ilerleyen karaciğer hastalığının habercisi olduğu düşünülüyor. İşitme kaybı ise ilerleyici nitelikte olup sanatçının 40’lı yaşlarının ortalarında tamamen sağır hale gelmesine neden oldu.