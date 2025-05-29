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Beethoven Gerçekte Nasıl Görünüyor? Bilim İnsanları, Ünlü Bestecinin Yüzünü Dijital Olarak Yeniden Oluşturdu

Beethoven Gerçekte Nasıl Görünüyor? Bilim İnsanları, Ünlü Bestecinin Yüzünü Dijital Olarak Yeniden Oluşturdu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 14:20

Ludwig van Beethoven’ın ölümünden yaklaşık iki yüzyıl sonra bilim insanları ünlü bestecinin gerçek yüzünü dijital olarak yeniden oluşturdu. 19. yüzyıla ait kafatası görselleri, doku kalınlığı verileri ve yapay zeka destekli modelleme teknikleriyle hazırlanan bu çalışma Beethoven’ın tarihi portrelerdeki sert ifadesini doğrular nitelikte!

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/05/28/lifesty...
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Ludwig van Beethoven’ın ölümünden yaklaşık iki yüzyıl sonra, bilim insanları ünlü bestecinin gerçekte nasıl göründüğüne dair net bir portre sunmayı başardı.

Ludwig van Beethoven’ın ölümünden yaklaşık iki yüzyıl sonra, bilim insanları ünlü bestecinin gerçekte nasıl göründüğüne dair net bir portre sunmayı başardı.

Brezilyalı grafik uzmanı Cicero Moraes tarafından yürütülen çalışma kapsamında, 19. yüzyıldan kalma kafatası görselleri, doku kalınlığı verileri ve yapay zeka destekli yüz modelleme teknikleri kullanılarak Beethoven’ın yüzü dijital ortamda yeniden inşa edildi.

Ortaya çıkan görüntü, Beethoven’ın klasik yağlı boya portrelerinde sıkça görülen çatık kaşlı ve ciddi ifadesini doğrular nitelikte. Moraes, dijital rekonstrüksiyon sonucunda elde edilen yüzü “etkileyici ve bir ölçüde ürkütücü” olarak nitelendirirken, bu çalışmanın müzik tarihinin en etkili figürlerinden birinin kişiliğine ve yaratıcı dehasına ışık tuttuğunu belirtti.

Bulgulara göre Beethoven böyle görünüyordu.

Bulgulara göre Beethoven böyle görünüyordu.

Bulgular farklı şeyleri de gün yüzüne çıkardı!

2023 yılında Current Biology dergisinde yayımlanan bir DNA araştırması, Beethoven’ın yaşamı boyunca karşılaştığı sağlık sorunlarına dair önemli veriler sundu. Besteciye ait olduğu doğrulanan beş saç telinden elde edilen genetik analizler, Beethoven’ın karaciğer yetmezliği sonucu yaşamını yitirdiğine işaret etmektedir. Bu durumun; kronik alkol tüketimi, hepatit B enfeksiyonu ve genetik yatkınlık gibi birden fazla faktörün birleşimiyle ortaya çıktığı tespit edildi.

Ayrıca Beethoven’ın 1821 yılından itibaren sarılık nöbetleri geçirdiği ve bu semptomların ilerleyen karaciğer hastalığının habercisi olduğu düşünülüyor. İşitme kaybı ise ilerleyici nitelikte olup sanatçının 40’lı yaşlarının ortalarında tamamen sağır hale gelmesine neden oldu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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