Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin Yarı Çıplak Paylaşımı "Bi' Dur Artık" Dedirtti!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Kanye West ve Bianca Censori çifti, katıldıkları her etkinlikte konuşulmayı başarıyorlar. Özellikle kıyafetleriyle gündeme gelen çift, halkın tepkisini çekiyor. Bu sefer de Bianca Censori, Instagram hesabında pek de farklı olmayan bir gönderi paylaştı. 'Yarı çıplak' kombiniyle verdiği pozlar tekrardan gündeme oturdu.
İşte detaylar...
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Kanye West ve Bianca Censori çifti malumunuz...
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Kıyafet skandalı demişken...
Çift, geçtiğimiz sene bu konu yüzünden ceza bile almışlardı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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