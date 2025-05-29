Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin Yarı Çıplak Paylaşımı "Bi' Dur Artık" Dedirtti!

Çift, İtalya'da tatil yaparken aşırı açık kıyafetleri nedeniyle polis tarafından uyarılmıştı. Özellikle Venedik'te bir tekne turu sırasında yaşanan bu olay yerel halkın tepkisini çekti. Çiftin, bir tekne kiralama şirketi tarafından ömür boyu yasaklanmasına yol açtı.

Yerel halk tepkisini birçok şekile dile getirdi. Bu olay kamu ahlakını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanması yönünde çağrılara yol açtı.