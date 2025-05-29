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Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin Yarı Çıplak Paylaşımı "Bi' Dur Artık" Dedirtti!

Kanye West'in Eşi Bianca Censori'nin Yarı Çıplak Paylaşımı "Bi' Dur Artık" Dedirtti!

Kanye West
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 12:34

Kanye West ve Bianca Censori çifti, katıldıkları her etkinlikte konuşulmayı başarıyorlar. Özellikle kıyafetleriyle gündeme gelen çift, halkın tepkisini çekiyor. Bu sefer de Bianca Censori, Instagram hesabında pek de farklı olmayan bir gönderi paylaştı. 'Yarı çıplak' kombiniyle verdiği pozlar tekrardan gündeme oturdu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Kanye West ve Bianca Censori çifti malumunuz...

Kanye West ve Bianca Censori çifti malumunuz...

Bir süredir evli oldukları bilinen çift, ilginç skandallarıyla adlarını magazin manşetlerine yazdırıyorlar. Katıldığı etkinliklerde giydikleri kıyafetlerden tutun da sosyal medya paylaşımlarına kadar gündemden hiçbir şekilde düşmüyorlar.

Kıyafet skandalı demişken...

Kıyafet skandalı demişken...

Bianca Censori, dün Instagram'da paylaştığı 'yarı çıplak' görselle tekrardan dünya gündemine oturdu. Birçok kişi buna tepki gösterirken Censori'nin bu tarz kıyafetleri giymeye zorlandığı teorisi tekrardan gündeme geldi.

Çift, geçtiğimiz sene bu konu yüzünden ceza bile almışlardı.

Çift, geçtiğimiz sene bu konu yüzünden ceza bile almışlardı.

Çift, İtalya'da tatil yaparken aşırı açık kıyafetleri nedeniyle polis tarafından uyarılmıştı. Özellikle Venedik'te bir tekne turu sırasında yaşanan bu olay yerel halkın tepkisini çekti. Çiftin, bir tekne kiralama şirketi tarafından ömür boyu yasaklanmasına yol açtı.

Yerel halk tepkisini birçok şekile dile getirdi. Bu olay kamu ahlakını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanması yönünde çağrılara yol açtı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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