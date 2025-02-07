Sevgilisi Bianca Censori'nin Skandal Tarzıyla Tepki Çeken Kanye West'ten Olay Yaratacak "Hakimiyet" Açıklaması
Sevgilisi Bianca Censori'nin Skandal Tarzıyla Tepki Çeken Kanye West'ten Olay Yaratacak "Hakimiyet" Açıklaması
Grammylere 'çıplak' görünümüyle damga vuran Kanye West'in sevgilisi Bianca Censori'nin olay yaratan 'tarzı' gündemde kalmayı sürdürüyor. İkilinin Grammy Ödül Töreni'ne davet edilmediği ve kırmızı halıdaki skandal yaratan görüntülerin ardından kovulduğu iddiaları konuşulmaya devam edilirken Kanye West'in açıklamaları da olay olmaya devam ediyor.
Bu sefer eşinin üzerinde hakimiyeti olduğu ifadelerini kullanan West yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Grammy Ödül Töreni'ndeki skandal kırmızı halı görünümleriyle dünyanın ve sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturan Bianca Censori ve Kanye West çifti o pozlarla konuşulmaya devam ediliyor.
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Eşinin kameralar karşısında çıplak kaldığı anlar yüzünden büyük bir tepki çeken Kanye West geçtiğimiz günlerde bu görüntüler hakkında yaptığı "Dünyaya onun güzelliğini göstereceğim." açıklamalarıyla yine gündeme oturmuştu.
Ödül gecesinde kürkünü çıkartarak tüm vücudunu kameralara gösteren Bianca Censori hakkında yine olay yaratacak sözlerde bulunan Kanye West sosyal medyaya damga vurdu.
X hesabından yaptığı paylaşımlarla karısı Bianca Censori’yle ilgili çektiği tepkilere yanıt veren Kanye West “Karımın ne giyeceğine karışmam, ancak o benim onayım olmadan bu görünümle ortaya çıkmazdı. Aptal piyonlar!” ifadelerini kullandı.
Yine çok konuşulacak sözlerde bulunan Kanye West, Bianca Censori üzerinde "hakimiyeti" olduğunu iddia etmesinin ardından "Karım üzerinde hakimiyetim var. Bu feminist bir saçmalık değil. O bir milyarderle birlikte, neden sızın gibi aptal, züğürtleri dinlesin ki?" dedi.
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Geçtiğimiz saatlerde yine kafalarına buyruk hareketleriyle gündem olan Censori ve West çifti trafiği kitleyerek birlikte sokak ortasında çekim yaptılar! Trafiği aksatan ikili 150 bin TL değerinde ceza yerken bir başka açıklama da gecikmedi.
O anları izleyelim:
Akılalmaz sözlerde bulunan Kanye "Eşim ve ben birer sanat eseriyiz. O internette en çok aratılan kadın. Bu caddeler sanatımıza eşlik ediyor. Halk bizden özür dilemeli ve sanatımıza saygı duymalı. Biz nimetiz. İnsanlığı saygıya davet ediyorum." ifadelerini kullanarak yine herkesleri dumura uğrattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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