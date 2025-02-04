Kaşla Göz Arasında Baba Olmuştu: Alacakaranlık'ın Edward Cullen'ı Robert Pattinson'ın Kızı İlk Kez Gözüktü!
Kaşla Göz Arasında Baba Olmuştu: Alacakaranlık'ın Edward Cullen'ı Robert Pattinson'ın Kızı İlk Kez Gözüktü!
Uzun yıllardır şarkıcı Suki Waterhouse ile birlikte olan oyuncu Robert Pattinson'ın adı son olarak baba olacağı haberleriyle duyulmuştu. Ardından 2024 senesinin mart ayında kucağına kızlarını alan çiftimiz gözlerden uzak sürdürdükleri hayatlarına devam etmişti.
Alacakaranlık serisi ile gönüllerde taht kuran Robert Pattinson ilk kez kızıyla görüntülendi! Önümüzdeki ay 1 yaşına basacak kızıyla yakışıklı oyuncunun benzerliği gözlerden kaçmadı!
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'Harry Potter', 'Alacakaranlık' serisi ve 'Batman' gibi filmlerde rol alan Robert Pattinson hafızlara Edward Cullen karakteriyle yerleşmiş Hollywood'un yakışıklı oyuncularından biri.
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Son altı senedir şarkıcı Suki Waterhouse ile aşk yaşayan isim geçtiğimiz yıl baba olacağı iddialarıyla gündeme oturmuştu.
Bebek haberlerini vermelerinin ardından da aşklarını gözlerden uzak yaşamayı sürdüren ikilinin 2024'ün mart ayında ise bebeklerini kucaklarına aldıkları öğrenilmişti.
Henüz evli olmayan fakat taktıkları yüzüklerle nişanlı oldukları iddia edilen ünlü çift bebeklerini kucaklarına almalarının ardından ilk kez kameralara böyle yakalanmıştı.
Burada zamanın ne kadar hızlı geçtiği bir kez daha yüzümüze adeta bir tokat gibi çarpıyor! Pattinson'un önümüzdeki ay 1 yaşına girecek kızı ilk defa kameralara yakalandı!
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Kalpleri eriten o anlar ve Robert Pattinson'un kızıyla geçirdiği keyifli vakit ve benzerlikleri görenlerin kalbini eritmeye yetti!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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