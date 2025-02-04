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Kendisinden Daha İyi Olduğunu Düşündüğü Sanatçılara Tepki Vermesi İstenen Atiye Sessizliğiyle Çok Şey Söyledi!

Kendisinden Daha İyi Olduğunu Düşündüğü Sanatçılara Tepki Vermesi İstenen Atiye Sessizliğiyle Çok Şey Söyledi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.02.2025 - 19:38

Şarkıcı Atiye'yi şimdilerde aile hayatı ve ara vermeden devam ettirdiği müzik kariyeriyle duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda üçüncü kızını kucağına alan fakat müzik yapmayı bir an olsun  bırakmayan şarkıcı yeni single'ıyla sosyal medyadaki akım videolarına dahil olmuştu. Salla, Kal, Dondurma gibi şarkılarla popülaritesini devam ettiren ismi son olarak Anlayana isimli parçasıyla dinlemiştik. 

Geçtiğimiz gün Haber Global'in 'Olduğu Gibi' programına konuk olan isimden kendisinden daha iyi olan sanatçılarda tepki göstermesi istendi. Başarılı isimler sıralanırken Atiye'nin sessizliği aslında çok şey söyledi!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=kBTdg...
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Her şarkısıyla bambaşka bir enerji yakalayan Atiye'yi yıllardır listelerin başında yer alan ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla duymaya çoğumuz alıştık.

Her şarkısıyla bambaşka bir enerji yakalayan Atiye'yi yıllardır listelerin başında yer alan ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla duymaya çoğumuz alıştık.

Salla ile yakaladığı başarıyla yıllardır pop müziğin en bilindik ve sevilen isimlerinden olan Atiye'yi üç kızıyla ve kurduğu aileyle konuşur olduk.

Salla ile yakaladığı başarıyla yıllardır pop müziğin en bilindik ve sevilen isimlerinden olan Atiye'yi üç kızıyla ve kurduğu aileyle konuşur olduk.

2018 senesinde dünyaevine girdiği Erol Sebebci ile yıllar içinde kızları Ferahfeza ve Neva'yı kucağına alan çift geçtiğimiz aylarda da üçüncü kızları Rumi'ye kavuşmuştu.

2018 senesinde dünyaevine girdiği Erol Sebebci ile yıllar içinde kızları Ferahfeza ve Neva'yı kucağına alan çift geçtiğimiz aylarda da üçüncü kızları Rumi'ye kavuşmuştu.

Genellikle kaostan bir hayli uzak duran ve gözlerden uzak, ailesiyle bir yaşantı süren Atiye'nin bu sefer gündeme gelmesi ise başka bir konu yüzünden.

Genellikle kaostan bir hayli uzak duran ve gözlerden uzak, ailesiyle bir yaşantı süren Atiye'nin bu sefer gündeme gelmesi ise başka bir konu yüzünden.

Geçtiğimiz gün Haber Global'in 'Olduğu Gibi' programına konuk olan şarkıcıdan kendisinden daha iyi olan sanatçılarda tepki göstermesi istenince sessizliğini bir an olsun bozmayan Atiye'nin mimikleri çok şey anlattı!

Geçtiğimiz gün Haber Global'in 'Olduğu Gibi' programına konuk olan şarkıcıdan kendisinden daha iyi olan sanatçılarda tepki göstermesi istenince sessizliğini bir an olsun bozmayan Atiye'nin mimikleri çok şey anlattı!
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"Ben şarkıcıları sayacağım sen senden daha iyi bir ses duyana kadar sessiz kalcaksın" ifadelerini kullanan Ferit Ömeroğlu birbirinden yetenekli sanatçıları saymaya başladı.

"Ben şarkıcıları sayacağım sen senden daha iyi bir ses duyana kadar sessiz kalcaksın" ifadelerini kullanan Ferit Ömeroğlu birbirinden yetenekli sanatçıları saymaya başladı.

Sıra Sinan Akçıl'ın adına gelince gülmemek için kendini zor tutan Atiye İzel'in sesinin çok güçlü olduğunu dile getirmesinin ardından Sertab Erener ve Sezen Aksu'ya övgüler yağdırdı!

Sıra Sinan Akçıl'ın adına gelince gülmemek için kendini zor tutan Atiye İzel'in sesinin çok güçlü olduğunu dile getirmesinin ardından Sertab Erener ve Sezen Aksu'ya övgüler yağdırdı!

İşte o anlar:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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