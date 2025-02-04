Kendisinden Daha İyi Olduğunu Düşündüğü Sanatçılara Tepki Vermesi İstenen Atiye Sessizliğiyle Çok Şey Söyledi!

Şarkıcı Atiye'yi şimdilerde aile hayatı ve ara vermeden devam ettirdiği müzik kariyeriyle duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylarda üçüncü kızını kucağına alan fakat müzik yapmayı bir an olsun bırakmayan şarkıcı yeni single'ıyla sosyal medyadaki akım videolarına dahil olmuştu. Salla, Kal, Dondurma gibi şarkılarla popülaritesini devam ettiren ismi son olarak Anlayana isimli parçasıyla dinlemiştik.

Geçtiğimiz gün Haber Global'in 'Olduğu Gibi' programına konuk olan isimden kendisinden daha iyi olan sanatçılarda tepki göstermesi istendi. Başarılı isimler sıralanırken Atiye'nin sessizliği aslında çok şey söyledi!